「聽心音找心病」串連活動開跑！　淡水馬偕為2百長者貼心服務

▲▼淡水馬偕醫院為200位長者找心病 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

「聽心音找心病」全台串連活動開跑！淡水馬偕紀念醫院院長暨心臟內科資深主治醫師洪大川今19日帶領心臟內科醫師群，免費為社區200位長者聽心音找心病，篩檢出主動脈狹窄或其他瓣膜性心臟疾病，並提供心音異常者現場心臟超音波檢查及安排後續治療服務，長者們都直呼揪甘心！

淡水馬偕醫院表示，隨著台灣人口老化，高齡化社區民眾心血管健康愈趨重要，只要透過聽心音，就能發現心臟瓣膜疾病，而中高齡病患最常見的主動脈瓣狹窄問題，症狀有胸悶、易喘、暈厥、疲勞、心悸、心雜音，就可以透過聽心音迅速揪出病因。

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近年來經導管主動脈瓣置換術，已經變成治療危急性主動脈狹窄標準療法，可以有效改善患者生活品質延長生命，減輕家屬照顧病人負荷。「聽心音找心病」是全台大串連活動，為『台灣介入性心臟血管醫學會』聚焦主動脈狹窄與其他瓣膜性心臟疾病，辦理聽心音推廣活動，讓民眾瞭解『聽心音』對看診醫師、就醫民眾來說，都是很重要的一個步驟。

淡水馬偕紀念醫院今日(19日)，由總院副院長暨心臟內科資深主治醫師洪大川帶領心臟內科醫師群，響應聽心音找心病活動，洪大川表示，希望透過心音篩檢，能夠替社區民眾找出心臟潛在疾病，預防中風及其他危急生命的心血管疾病，同時鼓勵大家養成運動的習慣，身心靈都能健康平安！

心臟內科醫師透過聽診器為現場約200名民眾進行心臟聽診以篩檢出主動脈狹窄或其他瓣膜性心臟疾病，提供心音異常者現場心臟超音波檢查及安排後續治療服務，另由心臟內科醫師林書毅，向大家傳遞最新的心臟瓣膜疾病治療的資訊，提供有獎徵答；淡水長輩參加活動後表示，謝謝醫生們細心檢查，實在是揪甘心！