高雄興達港漁市滿海味！老司機才懂「姑嫂丸」　霸氣請遊客免費吃

▲茄萣興達魚市這家店，是不少內行人的愛店 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

在高雄想體驗海口人的熱情豪邁，除了可以去前鎮漁港、旗津之外，其實內行人推薦走一趟高雄興達港觀光漁市準沒錯，漁市攤商約有140家，販賣的從海鮮、海鮮製品、乾貨、美食小吃玲瑯滿目應有盡有，因爲鄰近的茄萣海岸公園，尤其在假日許多遊客在觀光漁市採買海鮮後，順道到海岸公園欣賞夕陽美景。

一名陳姓遊客表示，最吸引他的特色是有很多家的現撈的海鮮攤位可以比價、比新鮮，最具特色的是有別於其他觀光漁市，有多的魚丸攤位，最另人好奇的莫過於「姑嫂丸」這個名稱，當時讓他覺得逗趣而被吸引駐足，後來才知道原來有著姑與嫂攜手打拼的故事，再加上總是霸氣請遊客試吃，就這樣一試吃成主顧。

▲茄萣興達魚市可以買到滿滿的海鮮鮮美食材料理。（圖／地方中心翻攝）

另外在這裡除了可以吃到主打商品有著蒜頭顆粒的虱目魚丸、吃得到花枝塊的花枝丸、香菇貢丸及各式黑輪等近20種的產品，令人驚豔的是花枝蝦仁排更是下重本，除了用花枝漿製作，居然還可以吃到整尾蝦，成魚市中獨家明星商品，從各家魚丸攤商中脫穎而出，成為沒買到明天沒心情上班的口袋名單。

每逢過節興達港觀光魚市更是人潮熱絡遊客採買必去的地方，除了海鮮、現場直播拍賣，更有真空宅配的服務，而幾乎成魚丸一條街的漁市，在中秋節各家更是出奇招搶商機，同時今年許多商家發現消費者為怕訂購的禮盒及商品塞再宅配路上，內行的饕客紛紛提前下單，於是決定超前部署推出禮盒系列。

興達港觀光漁市有著依靠漁村的優勢，激盪出攤商將自家商品附加價值轉型成功的商機，讓傳統漁村結合在地特色與休閒文化，使得南台灣的特色和優點能夠成功被看見。