鋼鐵人前領隊不爽女記者踢爆資金問題　策劃砸車教訓出事先落跑

▲新北地檢署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣P.LEAGUE+職籃高雄鋼鐵人隊被國安單位懷疑有中資挹注，《上報》1位女記者去年（2022）年報導後，隨即遭人打破座車車窗、在變速箱倒入一堆鐵釘惡整，檢警獲報查出鋼鐵人隊時任領隊陳冠豪涉指使助理等人，在受害女記者座車偷裝GPS定位器跟監，除砸車教訓還侵入女記者住處，陳男得知事跡敗露、提前逃亡出境被通緝，新北地檢署依妨害祕密等罪嫌起訴7名共犯。

本案受害女記者去年10月間，以《【PLG內幕】高雄鋼鐵人金主錢濤自爆注資5千萬 送審遭國安單位「打叉」》為題，報導鋼鐵人隊被國安單位懷疑有中資挹注。鋼鐵人隊資金問題從前年（2021年）間，就屢受各方關注，本案報導曝光後，高雄當地民代質疑是否該繼續出租場館給鋼鐵人隊。

2個月後，受害女記者停在新北市住處社區地下停車場的座車，於同年12月31日遭人敲破車窗、在車內與變速箱倒入上百根鐵釘惡整。女記者報案追查，檢警搜出女記者座車被偷裝GPS，得知受害女記者事發前曾與1名自稱「胡小姐」的爆料人碰面採訪，檢警循這條線索追查，揪出「胡小姐」其實姓劉，且是鋼鐵人隊時任領隊陳冠豪的助理。

據悉，劉女和陳男另2名助理楊男、鄭男奉陳男之命，找1名男子帶3名具有黑幫背景的小弟，由劉女以投訴爆料之名約受害女記者碰面，尾隨跟蹤得知女記者住處，再由4名幫手潛入社區地下停車場，在女記者座車偷裝GPS甚至潛入女記者家裡，最後由4名幫手砸車教訓。

事發後，鋼鐵人隊今年1月發布聲明，強調本案女記者受害一事與球團無關。檢警先查獲4名幫手到案，接著劉女3人也落網，供出陳男是主謀，因為不爽女記者本案的報導、策劃本件報復行動，事成後陳男還給7人共22萬元酬勞。

陳男在檢警抓人前，已逃往香港不到案，新北檢依妨害祕密、毀損與侵入住宅等罪嫌起訴7名共犯，並對陳男發布通緝。本案受害女記者另因前年1篇相關報導內容，被鋼鐵人隊金主錢濤向台北地院提起自訴控告涉犯加重誹謗等罪嫌，法官認定女記者報導重點為鋼鐵人隊資金來源，內容涉及公益且有合理查證，日前已判女記者無罪，可上訴。