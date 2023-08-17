傭兵組織瓦格納在白俄羅斯註冊為「教育組織」

▲俄羅斯傭兵組織瓦格納集團在白俄羅斯境內註冊為「教育組織」。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

瓦格納傭兵組織（Wagner Group）近日在白俄羅斯境內註冊為「教育組織」，宣稱唯一目的為從事教育活動。英國國防部曾透露，一旦俄羅斯政府不再金援瓦格納，接下來最有可能資助的國家就是白俄羅斯。

綜合《BBC》、《商業內幕》等外媒報導，據白俄羅斯國家法人與個人企業登記系統資料顯示，一個名為「瓦格納集團」的法人實體4日在白俄羅斯註冊為有限公司，並表示唯一目的是開展教育活動，登記地就是瓦格納目前軍事駐紮地采爾村（Tsel）。

在此之前，同一地點7月曾登記另一家房地產公司Concord Management and Consulting，由同名的俄羅斯公司所有，且該公司的總經理就是瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）本人。目前尚不清楚瓦格納註冊為「教育組織」的目的，但這個頭銜無疑與該組織過去在戰場上的殘暴風格形成鮮明對比。

瓦格納自6月政變失敗後，便將總部轉往白俄羅斯，駐紮於采爾村訓練白俄羅斯的士兵。英國國防部先前指出，克里姆林宮可能已經停止資助瓦格納，不免讓人懷疑白俄羅斯是否為下一任資助者，可惜的是，規模龐大的軍隊將嚴重消耗白俄羅斯有限的資源，因此這個選擇恐怕不會受到白俄羅斯內部支持。