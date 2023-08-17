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快訊／申請杭州亞運放寬賠率遭拒　公會號召全國運彩經銷商罷賣3天

▲▼ 。（圖／資料照）

▲杭州亞運將吸引大批運彩迷投注。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

杭州亞運將於9月23日舉辦，運動盛事受到國人矚目，為提升民眾參與感並照顧偏鄉體育發展，運動彩券經銷商向政府申請比照以往大型賽事放寬獎金支出率，未料遭到拒絕。運彩商業同業公會理事長何昱奇17日表示，依照法規，主管機關（體育署）得以在合法情況下調整賠率，何況往年亞運、奧運都曾放寬，不解為何這次未能通過，經昨（16）日與全國同業開會，若政府仍不放寬，將號召大家自亞運起罷賣3天，以表不滿。據悉，若全國運彩拒賣3天，將損失約3億營業額。

何昱奇表示，根據運動彩券發行條例第六條，規定獎金支出率上限不得超過78%，不過有但書，體育署可核准發行機構有裁量權，無非是希望合法運彩發行在面對與地下博弈高賠率的情況下，合法運彩還能有辦法透過提高賠率，吸引運彩迷上門。

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何昱奇舉例，例如地下博奕賠率通常落在1.90至1.95，即是投注1000元，獲勝可得1900、1950元，且地下博奕除了非法，中間的水錢、輸掉的賭金，通通落入不法份子手中，還有被警查緝的風險。

本次杭州亞運，經銷商僅希望在亞運期間，將亞運的相關運動賽事獎金支出率放寬至85至87%，也就是賠率在1.85至1.87，除了亞運項目外，其它類型的運動賽事賠率維持不變，卻遭政府拒絕。

何昱奇說，歷屆亞奧運期間體育署於立法院舉行的委員會審查會議，官員明確表示，「為了吸引國人喜歡觀看，獎金支出率是可以提高、勢必要提高」，而政府確實在雅加達亞運、仁川亞運和東京奧運時都曾放寬獎金支出率，不解為何本屆杭州亞運卻不核准，質疑是否與「仇紅」有關？公會深表遺憾與不滿。

何昱奇強調，亞運、奧運為體育界隆重的盛事，台灣的民眾關注焦點往往與運彩有無投注發行息息相關，有單純挺體育也有愛國精神彩迷投注運彩相挺國手，除了電視節目轉播亞奧運可看性之外，更能創造額外的運發基金收益，藉以照顧更多的體育選手、弱勢團體。

何昱奇指出，經昨（16）日與中華民國彩券販賣人員職業工會全國聯合會、中華彩券經銷權益推動聯盟等8個組織人員開會，決議若政府仍無視彩券經銷商心聲，放寬亞運期間的獎金支出率，將會號召全國同業在亞運開幕的前3天罷賣。

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