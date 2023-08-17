　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

激戰1夜生1子！洋渣男射後不理害她被正宮求償　這原因判免賠

▲ipair,分手,小三。（圖／pexels）
▲台中一名飯店女員工和來出差的洋男生下一子，被他老婆告上法院。（示意圖／取自圖庫pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名女子小安(化名)在五星級飯店工作時，認識來出差的人夫洋男麥克(化名)，兩人短暫交往2至3個月後，小安意外懷孕生下一子，不料麥克不願意認領小孩，也不願意給扶養費，而後麥克老婆發現丈夫出軌，將小安告上法院求償300萬元。士林地院審理，認為正宮無法證明小安和麥克交往時就知道他已婚，判小安免賠。

正宮主張，她和丈夫麥克於2013年因工作因素來台，原本夫妻感情和樂，而小安卻趁在飯店工作的機會，從2015年起開始和麥克交往、到摩鐵上床，甚至還來過她和麥克在台北的住處，明明看見他們全家福的照片，卻還繼續發生關係，最後懷孕為麥克生下一子。

正宮指出，她直到2020年8月看到麥克和小安的LINE紀錄，兩人才因姦情曝光分手。她也大受打擊，婚姻瀕臨破裂，要向小安求償精神慰撫金150萬元、婚姻諮商費123萬200元，再加上身心科就診及未來她所需的諮商費，共求償300萬元。

全案審理時，小安表示她任職於台中某五星級飯店，因麥克來台中出差而相識，兩人只在2017年8、9月間短暫交往2至3個月，發生1次性行為，她就懷孕了。麥克追求她時，從頭到尾都說自己單身，分手後她只向麥克討孩子扶養費，而麥克直到2020年才告知已婚，拒絕出錢，除了之後麥克跟她要孩子的DNA檢體外，兩人根本已形同陌路。

法官認為，雖然正宮提出訊息證據，指出直到近年，小安還與麥克對話中有「關懷、期待出遊、不認為已經結束」等語，但這些對話語意不清，且若兩人長期交往，互動親密又頻繁，訊息裡應有更多證據，且麥克和小安在2018年生下1子，但麥克既不願領養小孩，也不願出扶養費，小安因而表示兩人不可能繼續交往，也符合常理。

另外，小安曾寄給麥克律師函，希望他認領小孩，函文內也提及於2020年3月間，麥克突然向她坦承已婚，因而儘管麥可收函後曾對小安表示「如果發生這樣的事實，我的家人永遠在第一位」等語，也無法認定小安於2017年交往時就知道他已婚，因證據不足，判小安免賠。全案還可上訴。

ET快訊
快訊／國家警報響！大雷雨開轟雙北　災害告警發布
只有今天！　可頌「買1盒送1盒」開搶
快訊／大片對流蓋滿半個台灣！　8縣市大雨特報
快訊／化工系爆炸「9人受傷」！　台大回應了
天母「德東飆車王」撞死人！　怒嗆：重判我就安樂死
女業務為業績「跟男人上床」！　知情人士爆：這行業超多
將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／LED廣告界扛霸子遭管收　擁2億存款卻拒繳200萬這下慘了

快訊／新竹騎士遭追撞慘夾前方貨車尾　當場失去心跳送醫搶救

25歲無照男開車撞行人！害斷腿顱內骨折還失智　2關鍵獲輕判

台大實驗室起火畫面曝！恐怖烈焰狂燒竄天　受傷學生增至9人

群創處長吃3人妻！自爆公開小三照+個資　律：網友轉傳也涉刑責

才爆打加油員！惡男偷車市區竄逃40mins　被警壓地狼狽落網

「德東飆車王」撞行人釀1死2傷　威脅嗆法官：重判就安樂死我

「陸上行舟」驚人畫面曝！　雨彈狂襲高雄...國道九如匝道淹大水

刺青女抓到了！捷運景安站隨機攻擊　OL遭揮拳捶肚....旅客驚逃

兒受傷狂流血！單親爸車急停騎樓...挨罰900　法官：不用交了

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

快訊／LED廣告界扛霸子遭管收　擁2億存款卻拒繳200萬這下慘了

快訊／新竹騎士遭追撞慘夾前方貨車尾　當場失去心跳送醫搶救

25歲無照男開車撞行人！害斷腿顱內骨折還失智　2關鍵獲輕判

台大實驗室起火畫面曝！恐怖烈焰狂燒竄天　受傷學生增至9人

群創處長吃3人妻！自爆公開小三照+個資　律：網友轉傳也涉刑責

才爆打加油員！惡男偷車市區竄逃40mins　被警壓地狼狽落網

「德東飆車王」撞行人釀1死2傷　威脅嗆法官：重判就安樂死我

「陸上行舟」驚人畫面曝！　雨彈狂襲高雄...國道九如匝道淹大水

刺青女抓到了！捷運景安站隨機攻擊　OL遭揮拳捶肚....旅客驚逃

兒受傷狂流血！單親爸車急停騎樓...挨罰900　法官：不用交了

華航空服員招募昨放榜　有應屆畢業生靠四年同店打工資歷錄取

台南郭綜合醫院前閃光號誌　李啟維建議調整三色運作

三重水岸第一排「萊茵水花園」　永久棟距豪景、戶戶親河力

孫盛希真實性格全曝光！　睽違3年宣告重大喜訊

快訊／國家警報響！大雷雨開轟雙北　氣象局發布「災害告警」

旅外陸客先恢復來台觀光　王國材曝進度：簽證課題、條件審核

快訊／LED廣告界扛霸子遭管收　擁2億存款卻拒繳200萬這下慘了

指陳歐珀替im.B主嫌曾耀鋒喬事　陳琬惠：官商勾結檢調要不要辦？

邵雨薇合體丟丟妹直播！　吳康仁突現身「霸氣示愛」閃瞎2萬人

麥當勞哪個絕版餐點最神？　全場求「它」回歸：永遠少一味

社會熱門新聞

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

新竹5女囚禁凌虐閨蜜！她全身發黑腫脹亡

即／台大化工系爆炸！學生燒燙傷送醫

高雄水淹超過膝蓋！　陳其邁臉書被灌爆：豪雨假呢

愛妻失蹤24天找到了！她每天超商「等老公」有洋蔥

先撞賓利再碰Volvo　貨車駕駛慘了　

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

即／雨彈炸高雄　交通打結畫面曝

即／馬國畢酒駕代價出爐　緩起訴繳庫4萬

涉性侵6女童　幼兒園長之子遭收押

139線死亡彎道連奪2命　這隻「山道猴」都一起飆

即／涉洩大S個資　汪小菲現身台北地檢

更多熱門

相關新聞

不甩有錢老婆　男外遇娶小三後悔了

不甩有錢老婆　男外遇娶小三後悔了

國外一名已婚男子娶到有錢妻子，雖然什麼財產都沒有，每月底薪只有900令吉（約新台幣6200元），但能開著老婆給的豪車享受富裕生活。只不過他並不滿足這一切，外遇人妻還拍床照，離婚後把小三娶進門，然而才過短短4個月他就後悔，因為擁有的奢華生活沒了，房子也被前妻拆掉，如今哭著想找個落角處。

群創處長自爆疑被「正宮反擊」　醫嘆：會後悔

群創處長自爆疑被「正宮反擊」　醫嘆：會後悔

群創處長公布3人妻個資　律師直言「已觸法」

群創處長公布3人妻個資　律師直言「已觸法」

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

帶孩出國遊學1個月！老公「爽上3次酒店」暈船了

帶孩出國遊學1個月！老公「爽上3次酒店」暈船了

關鍵字：

外遇婚外情偷吃配偶權

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

他剛下泳池「秒被叫上來」！

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

快訊／日圓換起來！台銀現鈔至0.2216　逾1個月最甜

送女友登機！　男買機票不搭飛機慘了

中華白輸58分　網點孫思堯：別侮辱國家隊

群創處長「出軌自毀文」　傳三綠帽夫找黑道逼PO

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面