激戰1夜生1子！洋渣男射後不理害她被正宮求償　這原因判免賠



▲台中一名飯店女員工和來出差的洋男生下一子，被他老婆告上法院。（示意圖／取自圖庫pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名女子小安(化名)在五星級飯店工作時，認識來出差的人夫洋男麥克(化名)，兩人短暫交往2至3個月後，小安意外懷孕生下一子，不料麥克不願意認領小孩，也不願意給扶養費，而後麥克老婆發現丈夫出軌，將小安告上法院求償300萬元。士林地院審理，認為正宮無法證明小安和麥克交往時就知道他已婚，判小安免賠。

正宮主張，她和丈夫麥克於2013年因工作因素來台，原本夫妻感情和樂，而小安卻趁在飯店工作的機會，從2015年起開始和麥克交往、到摩鐵上床，甚至還來過她和麥克在台北的住處，明明看見他們全家福的照片，卻還繼續發生關係，最後懷孕為麥克生下一子。

正宮指出，她直到2020年8月看到麥克和小安的LINE紀錄，兩人才因姦情曝光分手。她也大受打擊，婚姻瀕臨破裂，要向小安求償精神慰撫金150萬元、婚姻諮商費123萬200元，再加上身心科就診及未來她所需的諮商費，共求償300萬元。

全案審理時，小安表示她任職於台中某五星級飯店，因麥克來台中出差而相識，兩人只在2017年8、9月間短暫交往2至3個月，發生1次性行為，她就懷孕了。麥克追求她時，從頭到尾都說自己單身，分手後她只向麥克討孩子扶養費，而麥克直到2020年才告知已婚，拒絕出錢，除了之後麥克跟她要孩子的DNA檢體外，兩人根本已形同陌路。

法官認為，雖然正宮提出訊息證據，指出直到近年，小安還與麥克對話中有「關懷、期待出遊、不認為已經結束」等語，但這些對話語意不清，且若兩人長期交往，互動親密又頻繁，訊息裡應有更多證據，且麥克和小安在2018年生下1子，但麥克既不願領養小孩，也不願出扶養費，小安因而表示兩人不可能繼續交往，也符合常理。

另外，小安曾寄給麥克律師函，希望他認領小孩，函文內也提及於2020年3月間，麥克突然向她坦承已婚，因而儘管麥可收函後曾對小安表示「如果發生這樣的事實，我的家人永遠在第一位」等語，也無法認定小安於2017年交往時就知道他已婚，因證據不足，判小安免賠。全案還可上訴。