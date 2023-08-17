仙丹治百病！老人疑「吸氫氣」身亡　業者誇張廣告稱可抗癌

▲大陸一老人疑似吸氫氣身亡。（圖／翻攝微博，下同）

實習記者高語璠／綜合報導

長沙市一家名為「艾氫健康生活館」的養生館，被曝料虛假宣傳和高價銷售吸氫機，引發關注。劉姓男子投訴，懷疑父親的死亡原因是氫氣造成，白天在養生館吸氫氣，晚上回家又吸，去世前還用氫水泡澡。

據《澎湃新聞》報導，劉先生來到父親住處，發現他在家中身亡。劉先生說，父親去世時還在用氫水泡澡，旁邊的杯子也有氫水，是他用來喝的，懷疑父親的死亡原因是氫氣所致。之所以沒驗屍，是不想讓他開膛破肚。

劉先生還說，父親出事後，查詢微信聊天記錄發現，父親先被帶到一家名為艾氫健康生活館的地方免費吸氫氣，然後不斷被洗腦「喝氫水、吸氫氣」可以治療多種疾病，父親信以為真，甚至花費19800元人民幣（約8萬元新台幣）購買一台吸氫機。

劉先生表示，父親患有高血壓和糖尿病，養生館則利用這點做宣傳稱，吸氫氣能降血壓降血糖、處理發炎，身上有傷疤泡了氫水後都能變好，給父親洗腦。

該店經營者周先生介紹，氫氣對癌症有很好的控制效果，能控制它不再惡化。有個老人家有糖尿病併發症，腿潰爛，他去醫院看都沒用，在這裡噴了氫水，7天左右他就康復了，吸氫氣對高血壓、高血糖也有一定的治療效果。

咸嘉湖市場監督管理所工作人員來到養生館，發現店內有多位老人正在吸氫氣，將針對情況做進一步的調查。