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台灣神棍吸乾港妹！　「賣淫求復合」下降頭被詐85萬

葉昱揚（圖）才因詐騙香港女子遭判刑，如今又化身法師，招攬客戶。（翻攝嘉邑梅呂法壇臉書）

▲葉昱揚（圖）才因詐騙香港女子遭判刑，如今又化身法師，招攬客戶。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

香港癡情女A小姐為了挽回前男友，透過臉書社團詢問泰國佛牌功效如何，結果1名葉姓台灣男子傳訊建議她找泰國法師下降頭，A小姐為了籌錢，不但去借高利貸，甚至下海賣淫，陸續匯了85萬元給葉男，最後驚覺被騙，氣得來台提告。今年6月，法院輕判葉6個月徒刑，得易科罰金，葉不痛不癢，最近還化身道士，透過網路繼續行騙，A小姐無法接受，痛批台灣縱容詐欺犯！

A小姐告訴本刊，2017年她與男友分手，一心想挽回，便在臉書社團發文詢問泰國佛牌對於挽回感情的功效，當時社團管理員葉昱揚主動私訊A小姐，建議她做「情降」，也就是請泰國法師下降頭，他強調師父已幫30多對分手情侶做過，每對都成功復合，還傳了他與泰國法師的合照給A小姐。

A小姐發現該名泰國法師很有名，加上葉保證法事做完1年內男友就會回她身邊，她因情傷失去理智，匯款新台幣10萬元給葉，請葉安排師父幫她下降頭。不久葉回報法事完成，但A小姐等了1個月都沒進展，還發現前男友另結新歡，立刻質問葉，葉則說因前男友早一步被別人下降頭，需再付新台幣20萬元「解降」。

葉男傳訊鼓吹A小姐找泰國師父下降頭，還自稱幫很多人辦過法事。（讀者提供）

▲葉男傳訊鼓吹A小姐找泰國師父下降頭，還自稱幫很多人辦過法事。

A小姐說，同年7月再次匯款給葉，除了拜託他問師父何時能夠復合外，也要求葉傳照片回報法事內容，葉總說依習俗不能拍照，或以各種理由推託。因遲沒進展，A小姐開始質疑葉，對方則改口表示，因師父太忙，他要親自到緬甸拜訪師父的師兄，要A小姐提供車馬費，但師伯法力高強，法事價格較高，要收12萬港元（約新台幣54萬元）。

A小姐說，為了跟前男友復合，她已將積蓄花光，還去高利貸借錢，每天被追債，為了還錢，她只好下海賣淫，葉則不斷強調：「不厲害我退錢給妳，招牌收一收，從此不幫人做降頭！」

A小姐事後發現葉稱搭飛機到緬甸，傳來的機票照片目的地卻是泰國，她才驚覺半年來葉都在騙她，於是逼問對方，沒想到葉竟直接將她封鎖、斷聯，A小姐決定來台控告葉男詐欺。

葉男利用各種話術，要A小姐籌錢找泰國師父辦法事、下降頭。（讀者提供）

▲葉男利用各種話術，要A小姐籌錢找泰國師父辦法事、下降頭。

偵訊時葉向檢警辯稱，確實有到泰國找師父，但礙於習俗，不能拍攝法事照片；A小姐匯來的錢，他用地下匯兌轉給師父做法事，無法提出證明，企圖脫罪，但檢警調查發現，他根本沒到泰國的出境紀錄，認定詐欺成立，將他起訴。

法院審理後，認定葉男利用A小姐的感情困擾及深信泰國降頭的弱點，虛構理由，用詐術騙錢，依詐欺取財罪將他判刑6個月，但可易科罰金。不過，葉男獲輕判後，搖身一變成了道教法師，在嘉義開設法壇，服務項目包括開光安座、收驚祭改桃花和合等。

為挽回前男友，A小姐下海賣淫，籌得港幣12萬元匯給葉男。（讀者提供）

▲為挽回前男友，A小姐下海賣淫，籌得港幣12萬元匯給葉男。

葉在臉書開設粉絲專頁攬客，並在蝦皮賣場販售符咒跟法事，賣場中還有一張要價3,600元的「感情挽回復合符」，但他卻用泰國降頭的名義，騙了A小姐85萬元。

A小姐表示，她首次訪台，就是以被害人身分提告詐欺，沒想到加害人獲得輕判，上訴又被駁回，讓她對台灣司法感到失望與震驚。

針對港女指控，葉男回覆稱，泰國法事是在他學道教前做的泰國生意，與法壇無關聯。他雖認與港女間「有些行為不當」，但否認行騙，反指港女誇大金額、花錢又不甘心。

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