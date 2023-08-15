竹女改「陽交附女」引發反彈　校長緩頰：只是研議階段

▲竹女校友遞交反對「陽交附女」連署書。（資料照／記者許敏溶攝）



文／中央社

陽明交大邀請竹女改隸為附屬高中，但遭竹女校友反對發起連署反對等訴求。竹女校長林桂鳳今天說，目前僅是研議階段，會蒐集師生、家長等意見，凝聚共識後為竹女發展方向。

陽明交大邀請竹女改隸為附屬高中，但遭竹女校友反對發起連署，多名校友11日齊聚新竹女中校門外，向竹女校長遞送連署書，提出反對黑箱程序、撤銷草率決議等訴求。

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林桂鳳今天向中央社記者表示，校友的意見與聲音，學校都聽到了，她會在8月29日新學年度的校務會議中提議，針對啟動改隸附中的程序，先進行廣泛的討論並蒐集意見，目前仍僅是研議階段。

林桂鳳說，在校務會議中會有老師代表、學生代表、家長會代表等各方出席進行討論，後續也會花3至5年不等的時間來進行意見蒐集。

林桂鳳表示，對於校友的各種意見，學校都很尊重也願意傾聽，原校務會議通過啟動研議的程序，就是希望後續能有廣泛的討論並蒐集意見。

林桂鳳說，未來透過意見蒐集，可了解各方對改隸附中的想法與需求，將依教師、學生、家長的意願，以及參考校友會的意見，凝聚共識作為竹女發展的方向。

她表示，學校在通過啟動改隸附中的研議與程序都相當嚴謹，絕無黑箱作業，她了解校友心情與感受，未來學校會持續爭取與大學端的合作資源等。