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Lulu爸衰遇爆乳女搭霸王車！她落網雙手一攤就擺爛　男友也喊沒錢

▲▼ Lulu爸被坐霸王車，火辣爆乳女遭逮後雙手一攤喊沒錢 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

知名藝人Lulu（黃路梓茵）15日發文呼籲：「拜託，請大家不要成為坐霸王車的壞蛋。」她文中提及開計程車的爸爸原本從台中神岡載客，按錶車資到新北市林口為3600元，不料，女乘客稱下車跟朋友拿錢後直接落跑。林口警方下午3時逮到人了，穿著火辣的陳姓女乘客原來是去找男友，被逮後她雙手一攤表示，「我沒錢」，男友也付不出錢，陳女被依詐欺罪嫌送辦。

▲▼ 陳女，霸王車 。（圖／記者戴上容翻攝）

林口分局15日中午接獲通報，被害人表示，於台中神岡載到一名客人至新北市林口下車，車資總共3600元，不料，乘客下車時稱錢不夠僅支付300元，並表示要向男友拿來支付餘款，但司機等候半小時仍未見其返回，15日下午1時許完成筆錄報案。

警方隨後派員調閱下車處（林口佳林路）一帶的監視器，約一個小時即循線查到28歲陳姓女子的落腳處，原來這名家住台中神岡的女子長期無業，是到林口來找男朋友，而其男友也一陣子沒有工作，近日才找到工作，二人都聲稱自己是沒錢的人。

警方通知陳女到案時，陳女穿著黑色緊身上衣、熱褲，留著一頭長髮的陳女雙手攤表示，「我沒有錢，身上就只有300元已經全部給司機了，而男友也沒有辦法幫我支付剩的下車資」，Lulu爸的霸王車費用至今仍無人支付，警方偵詢後，將她依詐欺罪嫌送辦。

▲▼ Lulu爸被坐霸王車，火辣女乘客遭逮後仍說沒辦法付錢 。（圖／記者戴上容翻攝）

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