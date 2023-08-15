蜂蜜品質評鑑荔枝蜜特等獎三連霸　中寮蜂國蜂蜜莊園門市開幕

▲中寮蜂國蜂蜜莊園門市日前開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「蜂二代」吳俊賢夫婦經營中寮鄉蜂國蜂蜜莊園有成、屢屢獲獎，除吳妻暨莊園總經理劉京妮獲112年全國國產蜂蜜品質評鑑荔枝蜜特等獎殊榮，日前更成立展售門市。

南投縣長許淑華13日前往中寮鄉蜂國蜂蜜莊園，出席展售門市開幕茶會，除祝賀董事長吳俊賢伉儷開展養蜂事業新里程、業績長紅，也期許夫婦倆繼續努力，將蜂國蜂蜜莊園發揚光大，引領中寮鄉養蜂業再創高峰。

許淑華說，吳俊賢的父母早期因中寮鄉盛產龍眼，適合生產優質龍眼蜜，由南部遷居中寮鄉定居紮根、開辦養蜂事業；身為養蜂業第二代，吳俊賢與劉京妮夫妻攜手承接蜂國蜂蜜事業，在上一代的基礎上不斷創新研發：除促進生態保育鏈，建構無農藥的蜂蜜飼養生產流程，也透過養蜂技術提高葡萄糖含量及營養價值，開發出味道更濃醇、風味更多元的的龍眼蜜，建立出消費者信賴的品牌口碑，劉京妮今年更為該莊園拿下特等獎三連霸的佳績。

吳俊賢表示，為傳承上一代開創養蜂事業的精神，在消費者的鼓勵支持下，以起家厝為據點，擴大開辦蜂國蜂蜜莊園展售中心，紮根中寮；而歷年參加全國國產蜂蜜品質評鑑，能在眾多同業中脫穎而出，除了幸運，也要感謝國人的支持與愛護，同時也要感謝縣府及中寮鄉農會長期的輔導及協助，他承諾未來會繼續努力、精進技術，嚴控品質來回饋消費者，請國人大力支持國產蜂蜜，享用品質有保障的朔源農糧產品。

許淑華稱讚吳俊賢因長期投入、獲獎無數，開創出養蜂人的一片藍天，也是中寮鄉的青農代表；其展售中心位於南中寮的觀光軸線要道上，極具指標性，一定能結合中寮觀光與農特產，為養蜂事業及地方帶來雙贏契機。