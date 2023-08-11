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免飛日本搶！超夯「NY起司奶油脆餅」來台了　超商限量開賣

▲▼7-11開賣中秋禮盒，首度引進2大日本夯品。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣近百款中秋禮盒，還首度引進2大日本超夯「NY起司奶油脆餅」、「東京香蕉8入禮盒」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

9月將迎來中秋連假，就有超商提前開賣近百款中秋禮盒，其中，竟然有日本超夯排隊伴手禮「NY起司奶油脆餅」，現在只要至家裡附近的超商就能輕鬆買到，且即日起還能搭配指定禮盒2件95折、滿額立折等優惠，趕快衝超商買。

7-11即日起開賣近百款特色中秋禮盒，月餅、餅乾或果凍系列通通都有，最特別的是，今年7-11還特別引進日本東京車站超夯「NY起司奶油脆餅」，金黃質感包裝搭配奶香濃郁口感，現在免排隊就能買到，還有最經典的「東京香蕉8入禮盒」，限定特價499元，以上皆為限量販售。

▲▼7-11開賣中秋禮盒，首度引進2大日本夯品。（圖／7-11提供）

▲7-11即日起至10/3止推出「指定禮盒2件95折」、「買2件再加贈OPEN POINT點數10點」。

不僅如此，7-11旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」今年首度攜手國立故宮博物院，聯名推出「CITY PRIMAx故宮月圓花好中秋禮盒」，以花卉和月夜為主題之故宮典藏文物為靈感，精選產地濾掛式精品咖啡，搭配故宮聯名設計金漆仿古雙耳瓷杯，8/23起同步於實體門市與i划算平台限量開賣。

▲▼7-11開賣中秋禮盒，首度引進2大日本夯品。（圖／7-11提供）

▲「CITY PRIMAx故宮月圓花好中秋禮盒」8/23起同步於實體門市與i划算平台限量開賣。

現在買禮盒也能搭配優惠，7-11即日起至10/3止推出「指定禮盒2件95折」、「買2件再加贈OPEN POINT點數10點」；門市至8/13止還有會員滿額立折活動，消費滿222元立折22元、滿888元立折100元(預購/烈酒/金莎禮盒不加入滿額立折活動)，使用指定支付（icash/icashPay/悠遊卡/悠遊付）等工具滿888元再折50元，最高立折150元(限量16萬筆)。

▲▼KINBER MADE 金帛手製推出2款情人節限定蛋糕。（圖／KINBER MADE 金帛手製提供）

▲情人節限定愛心雪糕捲超Q。（圖／KINBER MADE 金帛手製提供，下同）

七夕情人節也即將到來，金帛手製推出情人節限定「愛心雪糕捲」，蛋糕體特意選用草莓可可、原味2口味混搭，搭配水蜜桃生乳餡，還有以莓果製成的愛心果凍餡，大口咬下酸甜好吃，另一款「戀上草莓戚風蛋糕」，是草莓乳酪生乳餡層層堆疊草莓蛋糕體、草莓果凍，還結合原味生乳餡、莓果生乳餡，口感甜而不膩，通通超欠吃。

▲▼KINBER MADE 金帛手製推出2款情人節限定蛋糕。（圖／KINBER MADE 金帛手製提供）

▲▼草莓戚風蛋糕口感酸甜綿密。

▲▼KINBER MADE 金帛手製推出2款情人節限定蛋糕。（圖／KINBER MADE 金帛手製提供）

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