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社會 社會焦點 保障人權

全套加多少…女服務生「手比數字」辯：跳舞　慘吃偽證罪

▲洪姓男子去年10月透過網站以2500元全套服務與女子性交易，事後卻遭提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小青對喬裝成客人的員警手勢「比價」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／苗栗報導

苗栗一名楊姓員警喬裝成男客人，到某家養生館假裝要找性服務，越南籍女服務生小青（化名）因為怕被錄音，用手指接連比出好幾個「數字」，楊姓員警隨後表明身分、將小青與負責人依妨害風化逮捕偵辦。但小青面對檢察官訊問時，堅稱她當時不是「比價格」、是隨著店內音樂擺動手指跳舞，檢察官對荒謬辯詞不採信，依偽證罪起訴小青，法院因此判有期徒刑4月。

判決指出，巫姓負責人在苗栗開設養生館，楊姓員警由於辦案需要、佯裝成尋芳客上門按摩，越南籍的小青負責接待，先按摩40分鐘後、小青用手比出打手槍動作，暗示是否要半套或全套性交易，楊員進一步訊問消費方式，小青也明顯有備而來、幾乎不發一語，用手指接連比出好幾個「價位」，楊員認為時機成熟、表明自己員警身分，並當場將小青與巫姓負責人依法移送偵辦。

小青在地檢署進行偵查時，仍強詞辯解當時不是在比數字，只是店內有放音樂、她隨著音樂比弄手指跳舞，床上的保險套是她進去時就放在那，不知道是否為客人遺落的。

但檢察官認為小青明顯狡辯，從楊姓員警錄音檔可聽見，詢問小青「打手槍加多少」、「全套加多少」，楊員指出小青對於問話都以數字手勢代替言語，要是真的要「跳舞」，又怎會剛好在詢問價格的敏感時機才擺出手勢，詢問性交易時也可以直接出聲表示沒有這種服務，楊員更沒有甘冒偽證罪誣陷小青的理由，罪行明確還矢口辯稱，因此依偽證罪起訴小青。

法院審後認為，小青來台近20年，對中文已有相當理解能力，對於楊員充滿性交易的問話卻辯稱是「手指揮來揮去跳舞」，對檢察官辦案偵訊明顯虛偽證述，因此依偽證罪判小青有期徒刑4月，仍可上訴。

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