安卓旗艦機明年更貴？　外媒：高通10月推新晶片傳漲價25%

▲高通旗艦平台Snapdragon 8 Gen 2。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒wccftech報導，高通讓包括三星在內的合作夥伴陷入了困境，因為有傳言指出，高通第二代 Snapdragon 8 的售價為 160 美元。這使得高通晶片比蘋果為其 A16 Bionic 支付的價格還要昂貴。更糟的是，隨著 Snapdragon 8 Gen 3 的發布，情況可能不會有所改善，因為一位消息人士聲稱後者將比其前身更貴。

外媒表示，一些高通合作夥伴可能別無選擇，只能節省成本並使用 Snapdragon 8 Gen 2 或改用聯發科的天璣系列。

外媒指出，Snapdragon 8 Gen 3改用台積電的4nm N4P製程是一項成本高昂的工作，但現在已經看到了高通依靠三星代工推出Snapdragon 8 Gen 1時的弊端和隨之而來的批評。而即將推出的SoC 將比Snapdragon 8 Gen 2 更貴，這讓高通的合作夥伴陷入困境。雖然沒有明確提及晶片組的確切價格，但確實表示手機製造商將不得不做出兩種選擇之一。

外媒指出，手機製造商可以節省成本，在未來發佈時降級到 Snapdragon 8 Gen 2，或改用聯發科，因為聯發科也正在推出採用相同台積電 N4P 架構批量生產的旗艦 SoC 天璣 9300。聯發科對其智慧手機合作夥伴收取的旗艦晶片費用較低，從而縮短了其毛利率，但通過轉向這種業務戰略，可能會獲得比高通更多的業務。