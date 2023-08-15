　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

安卓旗艦機明年更貴？　外媒：高通10月推新晶片傳漲價25%

▲▼高通發表旗艦平台Snapdragon 8 Gen 2。（圖／記者高兆麟攝）

▲高通旗艦平台Snapdragon 8 Gen 2。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒wccftech報導，高通讓包括三星在內的合作夥伴陷入了困境，因為有傳言指出，高通第二代 Snapdragon 8 的售價為 160 美元。這使得高通晶片比蘋果為其 A16 Bionic 支付的價格還要昂貴。更糟的是，隨著 Snapdragon 8 Gen 3 的發布，情況可能不會有所改善，因為一位消息人士聲稱後者將比其前身更貴。

外媒表示，一些高通合作夥伴可能別無選擇，只能節省成本並使用 Snapdragon 8 Gen 2 或改用聯發科的天璣系列。

外媒指出，Snapdragon 8 Gen 3改用台積電的4nm N4P製程是一項成本高昂的工作，但現在已經看到了高通依靠三星代工推出Snapdragon 8 Gen 1時的弊端和隨之而來的批評。而即將推出的SoC 將比Snapdragon 8 Gen 2 更貴，這讓高通的合作夥伴陷入困境。雖然沒有明確提及晶片組的確切價格，但確實表示手機製造商將不得不做出兩種選擇之一。

外媒指出，手機製造商可以節省成本，在未來發佈時降級到 Snapdragon 8 Gen 2，或改用聯發科，因為聯發科也正在推出採用相同台積電 N4P 架構批量生產的旗艦 SoC 天璣 9300。聯發科對其智慧手機合作夥伴收取的旗艦晶片費用較低，從而縮短了其毛利率，但通過轉向這種業務戰略，可能會獲得比高通更多的業務。

ET快訊
快訊／台中知名工具廠爆炸！
快訊／隧道內撞成一團！　拖吊困難雙向封閉中
最美英文老師遭電視台開除　她3點回應
LIVE／館長陳之漢來了！柯P高嘉瑜一秒上身　呂捷笑岔氣
《攻其不備》都是假？本尊自曝「根本沒被收養」　受騙近20年
台語歌王深夜急診！　家屬曝最新病況
快訊／大學火警！6歲、11歲男童送醫
賴清德首提「無台灣獨立路徑」　「中華民國」國名不用改
快訊／NCT泰一嚴重車禍！　動手術工作取消
快訊／爆紅景點5天奪2命！　男送醫不治
85度C跌落神壇　他曝「致命缺點」！1優勢美國人卻熱愛
快訊／反告陳時中賠100萬！　判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

安卓旗艦機明年更貴？　外媒：高通10月推新晶片傳漲價25%

iOS 17能「側載」App？爆料：明年春天更新開放

HI-END音響大展參展人次達2萬　成交額破億成歷屆之最

聯強國際攜手DJI　推雙鏡頭新空拍機AIR 3與Osmo Action 4

傳蘋果高階晶片將問世　M3 Ultra大幅提高運算能力

新鮮人買筆電、入手涼夏家電　逛全國電子夏日優惠攻略一次看

2023蘋果發表會預測！從iPhone 15到iPad　這次還會有驚喜嗎？

「最便宜」iPhone系列大升級　將搭載iPhone 15 Pro獨家功能

錶帶、螢幕都有大改版　外媒曝：蘋果將推「Apple Watch X」

iPhone 15發布前　台積電A17晶片跑分率先曝光

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

安卓旗艦機明年更貴？　外媒：高通10月推新晶片傳漲價25%

iOS 17能「側載」App？爆料：明年春天更新開放

HI-END音響大展參展人次達2萬　成交額破億成歷屆之最

聯強國際攜手DJI　推雙鏡頭新空拍機AIR 3與Osmo Action 4

傳蘋果高階晶片將問世　M3 Ultra大幅提高運算能力

新鮮人買筆電、入手涼夏家電　逛全國電子夏日優惠攻略一次看

2023蘋果發表會預測！從iPhone 15到iPad　這次還會有驚喜嗎？

「最便宜」iPhone系列大升級　將搭載iPhone 15 Pro獨家功能

錶帶、螢幕都有大改版　外媒曝：蘋果將推「Apple Watch X」

iPhone 15發布前　台積電A17晶片跑分率先曝光

破億神曲製造機！　蕭秉治相隔5年再為中信兄弟開唱　

丁禹兮搶親血染婚禮「雪地虐戀名場面」　直播慘被鎖門外狂被叮

台積電漲1元收542　台股小漲61點來到16455點

金童出征世界盃發豪語　唐西奇：斯洛維尼亞是非常危險的球隊

快訊／疑維修作業出包！台中知名工具廠驚傳爆炸　2員工受傷送醫

再揭羅智強護航高虹安問題點　苗博雅：硬扯特別費燒到馬英九

搶救畫面曝！東澳隧道5車連撞釀3傷　拖吊困難延至下午3時搶通

警消穿「A級防護衣」！台南某科技公司氟氣外洩　疏散363人

到台南某科大參加暑期營隊…男童遭灼傷「皮掉下來」！80學員驚逃

空品良好日數201天！上半年空氣品質全國最優在台東

3C家電熱門新聞

聯強國際攜手DJI　推雙鏡頭新空拍機AIR 3與Osmo Action 4

iOS 17能「側載」App？爆料：明年春天更新開放

2023蘋果發表會預測

iPhone SE4爆料　具備「操作按鈕」、Face ID

安卓旗艦機明年更貴？　外媒：高通10月推新晶片傳漲價25%

iPhone 15發布前　台積電A17晶片跑分率先曝光

YouTube首頁「一片空白」！Google新規上路　快檢查設定

錶帶、螢幕都有大改版　外媒曝：蘋果將推「Apple Watch X」

全國電子夏日優惠攻略一次看

iPhone 15模型機曝！　盤點6大改變

傳蘋果高階晶片將問世　M3 Ultra大幅提高運算能力

iPhone 14 Pro電力狂掉　外媒爆「iOS 17 Beta」是幫兇

HI-END音響大展參展人次達2萬

傳iPhone 15沒升到8GB！果粉失望：安卓都有24GB

更多熱門

相關新聞

Intel碰壁！　郭明錤：高通可能已停止開發20A晶片

Intel碰壁！　郭明錤：高通可能已停止開發20A晶片

知名分析師郭明錤今日發布最新研究報告，根據他最新調查顯示，高通已經停止開發Intel 20A 晶片。

高通攜手現代汽車集團合作　打造車用資訊娛樂系統

高通攜手現代汽車集團合作　打造車用資訊娛樂系統

Honda、Sony首款電動車再曝光！

Honda、Sony首款電動車再曝光！

讓企業物聯網產品週期更長久　高通宣布推出全新「長期產品計畫」

讓企業物聯網產品週期更長久　高通宣布推出全新「長期產品計畫」

高通攻入門級市場　推出採四奈米製程Snapdragon 4 Gen 2

高通攻入門級市場　推出採四奈米製程Snapdragon 4 Gen 2

關鍵字：

高通

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀一航兒子曾治豪結婚了！

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

最美英文老師轉型當藝人！「拍片教髒話」遭開除

DJ SODA崩潰再控「她用力揉捏我的右胸」！

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

結婚2年「老公每晚都要」！她崩潰：睡覺變折磨

Lisa和世界首富兒又被拍到了

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面