沒電鍋也可以煮白米飯　農糧署教戰3步驟「微波爐煮飯法」

▲農糧署教戰不用電鍋的「微波爐煮飯法」。（圖／農糧署提供）

記者楊惠琪／台北報導

租屋族或住宿生想吃現煮白飯，卻沒有電鍋怎麼辦？農業部農糧署在粉絲專頁「鮮享農YA」教戰，沒有電鍋也可以煮白米飯的「微波爐煮飯法」，只要經過洗米、浸泡、微波三步驟，即可煮好一鍋白飯，還可加入雞湯、蔬菜湯或鹽、奶油、香料調味，為白米飯增添風味。

農糧署指出，「微波爐煮飯法」第一個步驟就是洗米，先準備一個可微波的玻璃保鮮盒，盛裝適量白米（1人份約半杯米），在流水下用手輕輕且迅速攪動洗米，之後倒掉洗米水、再重新裝水，重複2至3次後瀝乾；接著第二步驟是加入溫水浸泡約30分鐘（溫水水量約：米杯數＋0.5杯水，如半杯米搭配1杯溫水）。

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農糧署說，白米浸泡完成後，先加入些許橄欖油，油可以讓米飯更蓬鬆柔軟不容易結塊，也比較不會黏鍋，接著蓋上濕布，放入一般家用700w微波爐轉高火微波約7分鐘，微波時間結束後，再用餘溫燜約3分鐘，可讓米飯更加熟透。農糧署也提醒，微波時濕布不要完全覆蓋，記得留空隙讓蒸氣排出。

農糧署還說，「微波煮飯法」還有一個好處，可在浸泡白米階段，視個人喜好加入雞湯、蔬菜湯或鹽、奶油及香料為米飯增添香氣與風味，吃起來別有一番口感。