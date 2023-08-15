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月洞調查發現台灣最大量！　「三眼」蝙蝠度冬洞穴達近2000隻

▲▼月洞瑰寶 米老鼠台灣無尾葉鼻蝠。（圖／豐濱鄉公所）

▲月洞瑰寶－「米老鼠」台灣無尾葉鼻蝠為台灣特有亞種，被列為珍貴稀有保育類。因為有比例明顯，兩個大而圓的外耳殼，因此有好似「米老鼠」的暱稱。（圖／豐濱鄉公所，下同）

記者許力方／綜合報導

花蓮豐濱鄉公所委託東海大學林良恭博士帶領專業團隊，執行「月洞」洞穴內蝙蝠調查研究，首次確認「月洞」為台灣地區「台灣葉鼻蝠」數量最多的天然度冬洞穴。

豐濱「月洞」原住民習稱「月亮之井」，是安山岩質地的火山岩層受到海水侵蝕形成的天然海蝕洞，岩洞封閉無進出水口，泉水自岩壁及底部汨出。因瀕臨太平洋有潮汐現象，並受降雨量影響水位。月洞洞穴內溫度變化極小，大致維持在20°C左右；相對濕度相當高，變化極小，大致維持在99%，洞穴內環境相當穩定。

東海研究團隊自2022年10月起，歷經每月調查，確認月洞內數量最多的蝙蝠物種為台灣葉鼻蝠，冬季聚集高峰可達接近2000隻個體，夏季數量較少約300隻至500隻。

▲▼台灣最大型的食蟲蝙蝠「台灣葉鼻蝠」，花蓮月洞度冬。（圖／豐濱鄉公所）

▲台灣最大型的食蟲蝙蝠「台灣葉鼻蝠」，雄性個體在額頭有著一個前額囊開口，好似第三顆眼睛。

▲▼花蓮月洞「洞穴獨行俠」台灣大蹄鼻蝠。（圖／豐濱鄉公所）

▲「月洞獨行俠」台灣大蹄鼻蝠，在洞穴中多發現僅單一個體棲息利用。

▲▼月洞尋寶 華南水鼠耳蝠。（圖／豐濱鄉公所）

▲華南水鼠耳蝠在台灣東部沿海周圍洞穴可發現，於月洞內發現數量不多。

台灣葉鼻蝠為台灣特有亞種，為台灣最大型的食蟲蝙蝠。鼻部特化為葉狀，年輕個體的毛色會比較深色，年長個體毛髮會比較棕色。雄性個體在額頭有著一個前額囊開口，好似第三顆眼睛。停棲於洞穴時具有個體距離，不會緊密依靠。本種有時候會進行遷徙，以滿足牠的生理需求，譬如說有些洞穴做為冬眠洞穴，有些洞穴做為生殖育幼，有些洞穴則多為雄性個體棲息。

在繁殖洞穴可發現，處於育幼初期、沒有毛髮的小蝙蝠，在母蝙蝠外飛覓食偶會讓媽媽一起帶離飛行；育幼中後期母蝠則會頻繁回到洞穴哺乳。根據研究推斷，月洞應屬於台灣葉鼻蝠日棲所及冬眠洞穴，孕育洞穴的位置目前為謎團中，推測可能位於遊憩區背面的原始林中。

經過研究執行境內月洞洞穴內及洞穴外鄰近環境蝙蝠調查研究，共紀錄4科12種，包括1種珍貴稀有保育類台灣無尾葉鼻蝠。12種蝙蝠包括長翼蝠科東亞摺翅蝠，葉鼻蝠科台灣無尾葉鼻蝠、台灣葉鼻蝠，蝙蝠科堀川氏棕蝠、東亞家蝠、台灣管鼻蝠、赤黑鼠耳蝠、華南水鼠耳蝠、絨山蝠，蹄鼻蝠科台灣小蹄鼻蝠、台灣大蹄鼻蝠，以及1種尚無法判定物種的鼠耳蝠屬。其中台灣管鼻蝠、台灣小蹄鼻蝠、台灣大蹄鼻蝠為台灣特有種，台灣無尾葉鼻蝠、台灣葉鼻蝠、堀川氏棕蝠為特有亞種。

鄉長邱福順表示，月洞遊憩區範圍雖然不大，但具有天然泉水岩洞及植被樹木覆蓋良好的棲息地，所紀錄物種約佔台灣已知物種數的三分之一，相當難得。鄉公所體認這樣得天獨厚的資源，後續將以蝙蝠保育為優先，並規劃一系列的永續旅遊方式，創造生態保育、環境教育、觀光發展多贏的經營模式，公所並配合本次研究建議，整理洞穴外防落石設施及提供友善廁所服務，預計今年年9月1日起休園，預計到12月。

▲▼花蓮月洞蝙蝠調查，找到高達12種蝙蝠。（圖／豐濱鄉公所）

▲▼花蓮月洞蝙蝠調查，找到高達12種蝙蝠。（圖／豐濱鄉公所）

▲▼花蓮月洞蝙蝠調查，找到高達12種蝙蝠。（圖／豐濱鄉公所）

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關鍵字：

月洞

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