中央大學團隊前進北極　盼設置「立方衛星接收站」監測太空天氣

▲中央大學團隊前進北極，希望開啟太空天氣科學研究的新視角。（圖／中央大學提供）

記者楊惠琪／台北報導

中央大學太空科學與工程學系科學家近期前進北極，計畫在挪威冷岸群島設置中央大學立方衛星的接收站，藉此提高太陽同步軌道或高傾角軌道衛星的接收率，更精確掌握太空天氣變化，協助進行衛星通訊、定位、導航應用品質的監測與預報，進一步了解並監測太空天氣對地球環境的影響。

中央大學太空系教授劉正彥指出，極區是科學家夢寐以求觀測太空天氣的最佳窗口，極區磁力線與地表接近垂直的角度關係，具備特殊的觀測優勢，這些磁力線甚至能延伸至外太空，相當10個地球半徑（64000公里）以外，這種獨特位置配置，彷彿是一個自然的「聽診器」，讓科學家能夠在極帽區地面附近，可更全面地監測太空天氣的動態變化，有助於深化對太空天氣的理解與探究。

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劉正彥表示，太空天氣研究與人類生活息息相關，太陽風暴不僅可能對人造衛星和太空探測器造成損害，還可能對地球上的電子設備和通信系統產生影響，甚至對航班的安全構成威脅。通過對太空天氣的深入研究，可以理解太陽活動和地球磁場與電流的互動關係，同時也有助於保護現代人生活環境的太空科技應用，進一步拓展對宇宙的探索。

劉正彥說，30年前也曾參訪挪威斯瓦爾巴群島，他回憶，1994年12月底前進北極時，當地的環境非常惡劣，面臨非常寒冷的「永夜」，出門幾乎伸手不見五指，必須隨身攜帶大槍，因為當地「熊比人多」，人口1000多人，熊就有4000多隻；今年5月再度前往，正逢「永晝」，晚上睡覺時天還亮著，並面臨暴風雪零下18度寒冷的挑戰，雖然辛苦，但希望能打開台灣的國際能見度，促成國際合作。





▲中央大學期盼有機會在北極設置立方衛星的接收站。（圖／中央大學提供）