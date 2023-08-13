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不捨福來喜！啦啦隊女孩「痛哭跳最後一次應援」　合照眼淚秒潰堤

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道）

▲謝凱蒂邊哭邊跳。（圖／翻攝自YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道）

記者施怡妏／綜合報導

中信兄弟昨（12）日宣布由於艾士特（Eric Stout）今日要在一軍初登板，決定註銷外籍捕手福來喜（Francisco Pena），中信兄弟YouTube頻道貼出「Thank You | 阿福，謝謝你」的影片，「浮誇甜心」謝凱蒂一邊跳著應援舞蹈一邊哭泣，事後凱蒂在IG透露為何自己會哭得這麼慘，「這麼暖心的阿福誰會捨得啊！」

中信兄弟在YouTbe貼出影片，感謝福來喜這兩年來對球隊的貢獻，啦啦隊在台上跳著應援舞，鏡頭捕捉到謝凱蒂在跳應援舞時，雖然賣力跳舞並喊口號，但卻止不住淚水，臉上的表情早已hold不住，一邊哭一邊跳。

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道）

▲謝凱蒂不捨福來喜離開。（圖／翻攝自YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道）

謝凱蒂事後在IG發文透露，「謝謝最溫暖的阿福里長，你在球場的貢獻與付出我們有目共睹，很多人問我說為什麼會哭那麼慘，因為今天阿福還特地來找我們合影say goodbye，看到他出現在PS休息室，我眼淚瞬間潰堤，從來沒有一個離開的球員，這麼用心來跟我們道別，還笑著安慰女孩們沒事希望明年能回來，這麼暖心的阿福誰會捨得啊！」

確定遭到註銷，福來喜表示，「當下沒有很驚訝，職業棒球就是這樣，瞭解中華職棒對於洋將的規定」，雖然心情受到影響，但很感謝擁有的一切，「我很開心這2年來有一個新的大家庭，一開始來到台灣的時候，沒有認識任何一個人，但隊友們把我當成家人看待，總是有機會回來的，永遠都不知道。」

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