3歲童為薯條雞塊　「逃家600公尺」直奔麥當勞！媽媽以為失蹤嚇報案

記者趙蔡州／綜合報導

美國威斯康辛州23歲母親蜜雪兒（Marissa Phiffer）日前午睡起床，發現3歲兒子艾登（Aiden）竟神秘失蹤，不論怎麼找都找不到，嚇得立刻打電話報警，不過員警上門後，很快就找到了艾登的所在地，原來艾登因為「肚子餓」偷跑出門，最後跑到了住家600公尺外的麥當勞，想要吃最愛的食物「薯條與雞塊」。

根據UNILAD報導，蜜雪兒近日在TikTok分享兒子偷跑出門的事件，她表示自己住在威斯康辛州，育有一名兒子與一名女兒，她日前一如往常的陪著2位孩子午睡，不料醒來後卻發現兒子艾登不見了，趕緊問女兒「你哥哥（艾登）去哪裡了」，沒想到女兒竟回答「出去了」。

蜜雪兒說，她第一時間搜索了地下室、前院、後院以及附近的街區，但都沒有任何發現，前往鄰居的院子也沒有找到人，「這個時候我是真的開始緊張了，那裡（鄰居的院子）是我最有可能找到兒子的地方，那邊有一堆石頭，兒子喜歡在那裡玩石頭，把它們排成一排」。

▲3歲男童為了吃麥當勞，偷偷跑出家門嚇壞媽媽。（圖／美聯社：翻攝自TikTok）

蜜雪兒確定找不到兒子後，立刻打電話請求警方協尋，沒想到警方很快就找上門，接著拿出一張艾登的照片。原來艾登偷跑到住家600公尺外的麥當勞，在蜜雪兒打電話報警之前，有熱心的路人看見艾登獨自出現在麥當勞，就拍照通報警方疑似有孩童走失。

菲弗後來開車迅速的趕到麥當勞，艾登看到她還很開心的打招呼，她詢問艾登位什麼要獨自出門，沒想到艾登竟回答「我餓了」，她聽了原本想替兒子買一份兒童餐，但又覺得現場氣氛相當尷尬，考量後決定還是先把兒子帶回家。

菲弗感嘆，艾登很喜歡麥當勞的薯條與雞塊，甚至天天吃都沒有問題，經過這一次驚魂體驗後，她明白了兒子在飢餓時究竟會做出什麼事情，決定在大門安裝兒童安全鎖，避免兒子再次為了麥當勞偷偷跑出門。