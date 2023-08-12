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The 1975男男吻毀了音樂節！　馬來西亞主辦「求償逾8500萬台幣」

▲▼英國搖滾團體The 1975的主唱Matty Healy。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國樂團The 1975主唱Matty Healy。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

英國搖滾團體The 1975先前在馬來西亞音樂節「Good Vibes Festival」首日登台演出時，當眾上演男男熱吻，主唱Matty Healy還批評當地政府對LGBTQ+的態度和法律。音樂節後續2天活動直接取消，主辦單位如今向The 1975提告求償209萬英鎊（約新台幣8500萬元）。

根據天空新聞報導，音樂節主辦方、馬來西亞活動公司Future Sound Asia（下稱FSA）已經寄出律師信，指控The 1975違反了事前合約中的一項「保證演出將遵守當地所有的準則方針」的約定，並要求賠償209萬9154.54英鎊（約新台幣8500萬元）。

▲The 1975日前在馬來西亞引起爭議。（圖／翻攝自推特／vanillarumsboat）

▲The 1975日前在馬來西亞表演時引起爭議。（圖／翻攝自推特／vanillarumsboat）

FSA認為，The 1975主唱Matty Healy「辱罵、破壞設備與不雅的舞台行為」直接導致了整個音樂節被取消。FSA的法律顧問David Mathew也補充，「他們的行為已經影響了當地的藝術家和小型企業，他們依靠音樂節獲得創作機會與維持生計。」他還說，在這方面，FSA希望採取進一步行動，讓馬來西亞受影響的群體能得到一點寬慰。

FSA曾警告，這起事件「玷汙了擁有10年歷史的音樂節的聲譽」，準備在英國法院提起訴訟，而The 1975事後不但被驅逐出境，還被馬來西亞當局禁止入境，並列入表演黑名單。

The 1975原定7月25日來台舉辦演唱會，卻先在馬來西亞被中斷表演，由於Matty Healy在台上親吻貝斯手Ross MacDonald，並批評當地LGBTQ+法律與政策，不僅音樂節後續2天演出遭到腰斬，The 1975台北場與印尼場演唱會也一併取消。

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