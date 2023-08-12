女性縣市長聯盟！張麗善出動真人吉祥物「素還真」　 還演了這段

記者陳弘修／綜合報導

「女性縣市長聯盟」11日於台中市帝國製糖廠成立，與會的各縣市首長都帶上自家吉祥物一起參加活動，其中，雲林縣長張麗善除了出動「真人吉祥物 - 素還真」，她在致詞時還信手拈來表演了一段素還真出場詩「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢，腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」，希望大家可以多到布袋戲故鄉觀光旅遊。

▲「女性縣市長聯盟」成立，雲林縣長張麗善出動真人版的吉祥物 - 素還真 。（圖／記者陳弘修翻攝）

身份東道主的台中市長盧秀燕日前確診，身體尚未完全康復，但為歡迎遠從其它縣市而來的首長與代表，今日仍抱病出席活動，以「全程戴口罩」、「最短時間露面」、「最小範圍活動」為原則。

盧秀燕表示，猶記四年前台灣地方選舉，一共有7位女性縣市長當選，當時已引起相當的震撼，這7位女性縣市長施政受到肯定，本屆不但全部高票連任，更另外再添加3位女性，共高達10位女性縣市長當選，佔台灣22個縣市幾乎一半，創下台灣地方自治史的最高紀錄，也代表女力崛起。

▲▼台中市長盧秀燕領軍8縣市首長成立女性縣市長聯盟。（圖／記者游瓊華攝）

在這場「女性縣市長聯盟」成立活動上，與會的縣市首長們除了共同倡議聯合國永續發展目標（SDGs）中的性別平等議題外，也攜手行銷在地觀光「9是邀你好好玩」，眾人在出場時也都帶領著各自的吉祥物，熱烈介紹在地景觀、美食及重大政策。

其中，來自布袋戲故鄉的雲林縣長張麗善，她在致詞時也是令人眼睛為之一亮，因為跟著她一起上台的吉祥物竟然是真人版的「素還真」，張麗善還即席表演了一段素還真的出場詩：「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢，腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」，讓現場的首長們拍手叫好、驚呼連連。

張麗善表示，雲林縣是宗教大縣，媽祖婆特別靈驗，雲林有朝天宮媽祖、太平媽、老大媽等，所以上半年就是「瘋女神」，全國各地信徒都會來參加媽祖慶典，另外，像是燈會原鄉就在北港，每年元宵節也是全家必遊的節慶活動。

張麗善也預告，雲林真的很好玩！上半年瘋女神，下半年瘋男神，雲林縣接下來還會陸續舉辦台灣咖啡節、擴大辦理農機展及雲林厚工學等活動，歡迎大家來雲林觀光。