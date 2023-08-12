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桃園情殺奇案！女看護愛上8旬喪偶老翁　竟怒殺假想情敵

劉女與死者互相拉扯跌入水溝後，竟強按對方頭部入水造成死者缺氧而亡。

▲劉女與死者互相拉扯跌入水溝後，竟強按對方頭部入水造成死者缺氧而亡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

8年前，桃園發生一起另類情殺案，一名59歲的女看護，不斷對年過80的喪偶老鄰長表達愛意，還將對方身邊所有的女子當成情敵，讓老鄰長十分困擾。某日清晨，女看護前往老鄰長住處尋人未果，卻在附近巧遇對方的寡婦親戚，二人一言不合，大打出手，最後雙雙掉入溝渠中，女看護一氣之下，將對方的頭壓入水中致死，隨即逃逸，現場留下的水腳印，意外成為警方緝凶的關鍵證據。

2015年11月5日清晨5點多，桃園新屋一名準備出門務農的民眾，在一處祠堂旁溝渠，發現一具老太太屍體，查看後驚覺是自己親戚，於是趕緊報案。

腳印成疑點　轉向他殺

派出所員警趕到後封鎖現場，並通知轄區分局鑑識人員前往採證，一開始大家都以為這是一起意外，沒人料到竟是殺人案！

分局偵查隊員告訴本刊：「當地民風純樸，附近住的幾乎都是死者親戚，加上死者身上並無明顯外傷，溝渠內的水也才10公分深，不可能淹死人，所以大家原都以為是老太太身體不適，失足撞到頭之類的意外事件，直到一名派出所員警向隊長報告，第一時間在溝渠旁曾發現可疑腳印，我們才轉為他殺方向偵辦。」

死者被發現陳屍在圖中溝渠內時，警方及親屬都以為是單純的意外事故。（東森新聞提供）

▲死者被發現陳屍在圖中溝渠內時，警方及親屬都以為是單純的意外事故。

劉女離開現場留下的沾水腳印，成為警方逆轉偵查方向的重要跡證。（東森新聞提供）

▲劉女離開現場留下的沾水腳印，成為警方逆轉偵查方向的重要跡證。

該名員警表示，他抵達現場後，就在溝渠旁的水泥地上發現沾水的腳印，因為要拉封鎖線，還要詢問發現屍體的民眾，他擔心鑑識人員抵達時腳印已風乾消失，所以先用手機拍照，打算事後轉交鑑識人員。偵查隊長聽聞報告後，進一步確認腳印並非報案人所有，判斷當時現場還有其他人，於是調閱沿途監視器展開追查。

另一方面，警方也透過查訪獲得關鍵證詞。一名死者親戚表示，當天清晨5點左右，她與友人相約運動，行經附近的土地公廟時，曾經遇見死者，3人一起拜拜之後，經營檳榔攤的死者說要準備開門做生意，便先行離開。

警方調閱監視器發現劉女穿著雨衣騎車的畫面，與目擊者指證情形相符。（翻攝畫面）

▲警方調閱監視器發現劉女穿著雨衣騎車的畫面，與目擊者指證情形相符。

劉女懷疑死者（圖）與老鄰長過從甚密，雙方在命案發生前就曾爆衝突。（翻攝畫面）

▲劉女懷疑死者（圖）與老鄰長過從甚密，雙方在命案發生前就曾爆衝突。

單方認情敵　挑釁騷擾

沒多久，她與友人看到曾與死者發生爭執的劉姓女子，穿著紅藍相間雨衣，騎機車往新屋市區方向前進，因為當時既未下雨，也不是很冷，2人都覺得劉女行徑怪異，不久後她就接到友人電話，得知死者命喪溝渠的消息。

警方調查，目擊者口中的59歲劉姓女子是一名看護，2年前受雇於死者的親戚、曾姓老鄰長，負責協助照顧臥病在床的曾妻，結果疑似日久生情，對年過8旬的老鄰長心生愛慕，並在鄰長妻子過世後，頻頻向他示好，甚至將所有接近老鄰長的女子都當成情敵，屢屢與其他女子發生衝突，讓老鄰長十分困擾。

劉女原本是受雇照護老鄰長妻子，卻疑似日久生情對鄰長展開追求。

▲劉女原本是受雇照護老鄰長妻子，卻疑似日久生情對鄰長展開追求。

附近鄰居指出，78歲的死者跟老鄰長住得很近，加上過世的丈夫是老鄰長的堂叔，所以老鄰長很照顧死者一家人，沒想到卻因此成為劉女的眼中釘，甚至曾跑到死者的檳榔攤挑釁，趕往調停的老鄰長還被劉出拳毆打，並用「奪命剪刀腳」勒住脖子洩憤，搞到鄰里皆知，被人問到是否跟劉女交往時，老鄰長還用台語氣憤回說：「伊遐殘，誰欲咖伊逗陣！（她那麼狠，誰要跟她在一起！）」

老鄰長的堂姪女也向警方表示，自己住在附近養雞，偶爾遇到堂伯父，自然會跟長輩寒暄幾句，沒想到也被劉女指控是在勾引她的「男朋友」，讓她很無奈。由於劉女瘋狂求愛的行徑，讓老鄰長很困擾，案發前一週，他還搬到女兒家去避風頭。

扭打後落水　強壓窒息

除了訪查有所斬獲，警方調閱監視器畫面也顯示，登記在劉女名下的機車，確實曾出現在案發現場附近，騎車者雖然因為戴著安全帽，無法清楚看見容貌，但身上穿的雨衣，與目擊者所述相符，警方據此鎖定劉女涉有重嫌，並於當天下午4點多，前往劉女上班的護理之家將她帶回偵訊。

劉女前往老鄰長住處尋人未果，離開時在祠堂前巧遇死者，爆發衝突，釀成憾事。（東森新聞提供）

▲劉女前往老鄰長住處尋人未果，離開時在祠堂前巧遇死者，爆發衝突，釀成憾事。

劉女到案後一開始只承認曾到過命案現場，但強調沒遇見死者，直到警方把相關證據攤出，她才改口辯稱，因老鄰長久未與她聯絡，當天清晨4點多，她從護理之家前往老鄰長住處尋人未果，離開時在祠堂前遇見死者，雙方起了口角衝突，進而發生扭打，雙雙跌落溝渠，後來死者打算張口咬她，她奮力將對方推開，自行爬出溝渠，騎車離去，直到警察找上門，才知道對方已經死亡。

不過，警方調查後認為，劉女當時因為死者打算張口咬她，加上之前也曾經與死者發生爭執，所以一時情緒激動，先跨坐在死者身上，再強按死者頭部，將其口鼻沒入水中，導致死者因泥水刺激，引發呼吸道痙攣，進一步缺氧死亡。

狡辯是意外　法院駁回

劉女見死者沒了動靜，起身離開溝渠，還在陳屍地點附近徘徊，所以留下水腳印，直到確認對方真的沒了氣息，才穿上雨衣，騎機車逃離現場，回到任職的護理之家，並將上衣、口罩、鞋襪等犯案時穿的衣物丟棄，明顯想要湮滅證據，遭檢方以殺人罪嫌起訴。

不過，案件進入法院審理後，劉女堅持自己沒有殺人，她辯稱一開始之所以會說沒看到死者，是因為不知道死者的真實姓名；會丟棄衣物、鞋襪，是因為這些東西皆已破舊，且當天掉入溝渠後浸到水，怕會弄濕護理之家的樓梯、地板，害人滑倒，絕非想要湮滅證據。此外，劉女表示，她正在跟老鄰長交往，就算跟死者發生爭執扭打，對方也是自家親戚，怎麼可能痛下毒手。

老鄰長（左）在案發前就搬到女兒家居住躲避劉女，對於堂嬸慘遭殺害也感到無奈。（東森新聞提供）

▲老鄰長（左）在案發前就搬到女兒家居住躲避劉女，對於堂嬸慘遭殺害也感到無奈。

雖然劉女一再強調命案只是意外，自己絕對沒有殺人的犯意，但法院自始至終不採信其說法，最後還是依殺人罪，將她判處14年有期徒刑定讞。

一名承辦員警私下透露：「雖然劉姓女子聲稱自己是因為迷戀老鄰長，才會鑄下大錯，但我們調查發現，她在外積欠了大筆債務，光靠當看護、打零工，根本難以清償，所以懷疑她是覬覦老鄰長的財產，才故意示好，希望對方能娶她，沒想到卻因此鬧出人命，最後不僅得不到財產，還得入獄服刑，得不償失！」


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