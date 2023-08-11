周末還有雷陣雨攪局！下周雨彈升級　「朵拉」最快明成8號颱

▲明天雨勢稍緩，將出現降雨空檔，但部分地區仍有雷陣雨。（圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

明起(12日)周末兩天西南風水氣稍減，降雨將出現空檔，不過中南部清晨和上午仍有陣雨或雷雨，午後各地防午後雷陣雨；下周一(14日)起水氣再增多，中南部將回到整天性降雨型態，北部和東部也有午後雷陣雨。中太平洋4級颶風「朵拉」最快明天中午前後將跨越換日線進入西北太平洋，成為今年第8號颱風。

中央氣象局預報員廖經翔表示，未來一周都還是西南風環境，中南部降雨仍持續，北部東部偏午後雷陣雨。

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不過周末(12~13日)雖仍受西南風影響，但水氣稍微減少，廖經翔表示，周末清晨到上午中南部有陣雨或雷雨，雨勢接近沿海或偏內陸地區，中午過後各地有午後雷陣雨。由於明天(12日)水氣減少，周末高溫會比今天高1到2度，中部以北、宜花有34度高溫，中南部雖清晨上午有明顯雨勢，不過平均也有32到34度溫度，周末上半天偏向高溫炎熱。

廖經翔表示，下周後西南風水氣增加，中南部有陣雨或雷雨，下周降雨量回到偏多型態，周末兩天降雨空檔較多，集中清晨到上午，下周一後回到整天性降雨，北部和宜花東有午後雷陣雨，溫度部分偏悶熱。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

廖經翔指出，下周一後水氣增，類似降雨型態將持續到下周四(17日)，17日過後不排除仍有西南風環境，但水氣有減少趨勢，後期預報仍待進一步觀察。

蘭恩中颱將往西北方轉北登陸日本，最新路徑大西修，原預測侵襲日本關東地區，可能下周一深夜至下周二凌晨(14日~15日)登陸四國、關西一帶，到日本旅遊國人要留意。

目前位夏威夷西南方的4級颶風「朵拉」，持續朝西移動，廖經翔表示，「朵拉」有機會在明天周六(12日)中午前後越過國際換日線進入西北太平洋，成為今年第8號颱風，路徑距離台灣非常遙遠，對台灣沒有影響。

▲▼蘭恩颱風將侵襲日本。（圖／氣象局）