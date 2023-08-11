全程陪侯友宜參拜大甲鎮瀾宮　顏清標：大家希望能選出兩岸和平的人

▲侯友宜參拜大甲鎮瀾宮 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台中報導

國民黨總統參選人侯友宜今（11）日到台中大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標全程陪同。顏清標致詞時特別表示，媽祖是和平的使者，大家都希望能選出，讓兩岸和平，大家都平安，讓小朋友當兵的時候不用擔心戰爭的人選。

顏清標致詞時表示，代表鎮瀾宮所有董監事，歡迎總統參選人侯友宜，媽祖是和平的使者，大家都希望能選出，讓兩岸和平，大家都平安，讓小朋友當兵的時候不用擔心戰爭。

日前民眾黨總統參選人柯文哲到鎮瀾宮參拜時，顏清標未出席，僅由副董鄭銘坤、前立委顏寬恒陪同；而今年五月鴻海創辦人郭台銘則在臉書PO出與顏清標牽手的合照，也引發外界討論。顏清標在總統大選的支持動向受到矚目。

侯友宜致詞時指出，他從小在朴子媽祖廟旁邊長大，感謝媽祖長年來的庇佑，今天來參拜大甲媽祖，最重要的就是祈求保佑台灣這塊土地可以平安，同時，大甲媽也是帶動媽祖文化傳承的重要力量，是台灣非常重要的無形文化資產。



侯友宜也表示，他參選總統最重要的目標，就是讓兩岸不要變得兵凶戰危、變成沒有交流，觀光產業等很久的陸客，現在都沒辦法來，因此，兩岸一定要在經濟、文化上好好交流，讓兩岸都好起來，大家可以平安，「世界說台灣是最危險的地方，我參選總統，一定會用我一輩子，用我的生命顧台灣這塊土地平安，顧好中華民國，讓我們的子孫在這塊土地立足」。



