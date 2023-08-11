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社會 社會焦點 保障人權

色影師試鏡裝針孔　偷拍多名女模洗澡！遭求償百萬反酸：人性貪婪

▲▼洗澡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲王姓攝影師偷拍多名女模洗澡。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Unsplash）

記者崔子柔／綜合報導

桃園一名王姓攝影師2021年在求職網站張貼徵才訊息，要求多名女子到家中試鏡，再以疫情為由要女子沐浴後才能拍攝，結果王男早在浴室中裝設針孔偷拍。其中一名受害者林女向他求償1百萬元，桃園地院則判王男賠償15萬元。

根據判決書內容，王男2021年8月16日11時約林女到家中試鏡，並以「防疫、盥洗後皮膚較光滑、拍攝效果較好」等理由要求她先洗澡，而先前早裝設好的針孔攝影機拍下林女沐浴過程。

林女指控，雖然王男已遭刑事判決5個月徒刑、得易科罰金，但她仍對此事相當恐懼，擔心影片是否曾遭散布，現在到外地出差時，去浴室盥洗還是會哭著走出來，因此要求王男賠償精神慰撫金100萬元。

王男則說，該案有多名受害人，林女僅是其中受損害程度最輕微的人，只拍到內衣、洗手腳、洗頭的畫面，還反控林女當時呼攏他，沒有確實沐浴，而影片早被警方扣押沒有散布可能，認為林女「要求不合理之巨額賠償，可見人性之貪婪」。

桃園地院審理認為，王男竊錄行為屬實，林女求償有理，而王男利用雇主身分侵害林女隱私權，造成林女心理創傷、日常生活受影響，至今還說林女呼攏他、損害輕微，可見沒有悔過之意，審酌後判王男賠償15萬元。

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