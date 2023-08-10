幼兒園男師染指6女童「園所還包庇」　北市教局徹查：最重撤銷立案

▲北市驚傳有幼兒園男師染指性侵6名幼童，教育局表示將徹查到底。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市某私立幼兒園男老師涉嫌對6名女童染指性侵，檢方今依對未成年違反意願猥褻、加重強制性交等罪起訴男師。北市教育局表示，一旦犯行確認，最重將裁處男師罰鍰60萬元及終身不得在幼兒園任職，針對外傳事發後，園所有包庇之嫌，教育局表示會徹查到底，最重可對該園所撤銷立案。

北市教育局晚間指出，7月中旬接獲園方通報後，立即依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」規定召開審查小組受理案件並展開正式調查，現已組成調查小組審慎檢閱監視器影片及訪談相關人員，預計最慢9月中調查結果出爐。

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北市教育局表示，此案由檢調單位調查偵辦中，教育局同步啟動行政調查，若調查結果確認有違法情事，將依規定移送不適任認定委員會，確認是否應予以解聘、免聘或終身不得再擔任教保服務人員，並將結果登錄全國幼兒園不適任教保服務人員通報查詢系統，最重將裁處罰鍰60萬元及終身不得再於幼兒園任職。

針對有家長指控，涉案男師就是幼兒園園長的兒子，事件發生後，園長還一度包庇。對此，北市教育局表示，對此類不當對待行為絕對零容忍，絕對勿枉勿縱、嚴懲不貸，會列入調查重點，依教保服務人員條例第46條第1項裁罰負責人，並得依情節輕重處以減少招收人數、停止招生六個月至一年、停辦一年至三年或廢止設立許可的處分。