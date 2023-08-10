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雨區擴大！致災性雷雨再轟7天「3縣市示警」　蘭恩今轉中颱

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今明兩天雨區擴大。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今、明(10、11日)兩天降雨範圍擴大，西半部有劇烈天氣發生機率。氣象局針對南高屏三縣市發佈大雨特報。以目前預測資料來看，一直到下週三都會有大雷雨發生的可能。另外，蘭恩颱風今天將增強至中颱、持續朝日本前進；「颶風Dora」週六(12日)前後將跨過換日線，將被收編為第8號颱風。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

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▲台南、高雄、屏東大雨特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明(10、11日)兩天「西南季風」雖弱，但水氣多，大氣很不穩定，降雨範圍擴大，西半部有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率、伴隨劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)，易致災(坍方、落石、土石流)地區應持續注意。氣象局針對南高屏三縣市發佈大雨特報。

今日背風面晴熱、氣溫偏高；各地區平地氣溫：北部25至34度，中部25至33度，南部24至33度，東部23至38度。氣象局針對花蓮台東發佈高溫燈號。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲花蓮、台東大雨特報。

週六至下週三(12至16日)「西南季風」影嚮，水氣多寡，決定大氣不穩定的程度；週六、下週(13)日水氣略減，西半部午後有局部陣雨或雷雨的機率。下週一(14日)至週三水氣再增多，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣發生的機率又再提高。

「輕颱卡努」今、明(10、11日)兩天依序侵襲南、北韓，週六(12日)減弱為熱帶低壓。「輕颱蘭恩」今將增強為「中度」，向西轉西北，朝日本前進，15日2時已在日本本州(左圖)。另外，「颶風Dora」週六(12日)前後將跨過換日線(東經180度)；作業上會被收編為第8號颱風，但並不是「西北太平洋」生成的。

▼「輕颱蘭恩」今將增強為「中度」，向西轉西北，朝日本前進，15日2時已在日本本州。右圖：今(10日)晨台南以南已有明顯降雨。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

 
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