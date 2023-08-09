義大利外海「移民船翻覆41死」　倖存者悚憶：穿救生衣也溺斃

▲6月29日，從北非抵達義大利蘭佩杜薩島的移民，因為船隻引擎故障，在地中海漂流。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

義大利外海發生船難，一艘移民船從北非海岸出發，啟程僅6小時就遭遇大浪而翻覆，至少41人死亡。4名倖存者9日被送抵義大利蘭佩杜薩島（Lampedusa），他們飽受驚嚇回憶，船上一共載著45人，其中包括3名孩童，但只有15人有救生衣可穿，而且這些人也溺斃了。

倖存者為3男1女，分別來自象牙海岸與幾內亞，他們3日乘船從突尼西亞第二大城斯法克斯（Sfax）出發，未料在地中海發生船難，幸運地被一艘馬爾他貨船救起來，之後轉移到義大利海岸警衛隊的船上。

義大利海岸警衛隊6日尋獲2艘沉船，但目前尚不清楚，其中一艘是否屬於本事件船隻。突尼西亞政府指出，斯法克斯是一座港口都市，距離蘭佩杜薩島約80英里（約130公里），最近成為移民前往歐洲，尋求安全及更好生活的熱門管道。當地最近興起種族主義浪潮，近幾個月乘船離開該國的人數有所增加。

BBC、德國之聲報導，穿越地中海是全世界最危險的移民路徑之一。國際移民組織（IOM）數據指出，2014年以來近2.8萬人在渡海時失蹤，今年迄今逾1800人從北非前往歐洲途中喪生。最近幾天，義大利巡邏船及慈善組織才在蘭佩杜薩島救援另外2000名移民。