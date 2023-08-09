柯文哲會議中喊「參選到底」　黃暐瀚曝「態度堅定2大理由」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於民眾黨人士透露，民眾黨總統參選人柯文哲於近幾天開會時強調「他絕對堅定代表民眾黨參選到底，沒有任何懸念」，資深媒體人黃暐瀚9日分析，此舉可謂「三不一沒有」，包括不排斥合作、不主動接觸、不政治分贓，沒有擔任副手的選項，並點出柯陣營態度堅定的兩個理由。

有民眾黨人士透露，近期柯文哲下鄉時，鴻海集團創辦人郭台銘曾透過地方人士與柯文哲本人或幕僚接觸，希望能有談「郭柯配」的空間，但民眾黨內擔心此舉會打亂民眾黨選舉步調，引發支持者誤會；因此，柯文哲於近幾天開會時親自下達指令，要透過幕僚向郭陣營正式表達，「柯文哲絕對堅定代表民眾黨參選到底，沒有任何懸念」。

對此，黃暐瀚今日在臉書發文分析，簡單說，柯文哲就是「三不一沒有」，不排斥合作、不主動接觸、不政治分贓，沒有擔任副手的選項，而不當副手是「侯柯配」、「郭柯配」都不用再談。

黃暐瀚直言，柯陣營態度堅定的理由有兩個，第一，清楚跟社會大眾論述，以免「X柯配」傳言甚囂塵上，反而影響選情。若講清楚「絕不當郭台銘副手」，雖然郭進場參選，柯受到的影響最大，但此時不說清楚，選民更難抉擇。

第二，黃暐瀚指出，根據民眾黨內參民調顯示，民進黨總統參選人賴清德、柯文哲民調都超過30％，在誤差範圍內，而國民黨總統參選人侯友宜則不到20％。他認為，這份民調讓民眾黨看到「勝選的機會」，參選到底毫無懸念。