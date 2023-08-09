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社會 社會焦點 保障人權

惡男盜照假扮閨蜜　騙逾10名辣模、網紅拍裸照

記者黃翊婷／綜合報導

35歲的鄭姓男子從2020年起透過臉書、IG尋找身材火辣的網紅或小模，自行分析對方的交友狀況之後，再盜照假扮成閨蜜接近，並以內衣穿搭、想隆乳等理由，騙取私密照片或影片。台中地檢署從查扣的手機中發現大量裸照，初步估計有10多名女性受害，日前已向法院聲押禁見獲准，如果有女性懷疑自己也曾受害，可向台中地檢署聯繫。

▲▼手機詐騙,偷情,滑手機,秘密訊息,不法交易。（圖／記者周宸亘攝）

▲鄭男的手機裡藏有大量私密照片。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關。）

台中地檢署近日陸續接獲2、3名小模舉發，指稱遭鄭男騙取裸露私密部位的照片或影片。檢警進一步追查發現，35歲的鄭男自2020年起就在臉書、IG等社群軟體搜尋「目標」，專門鎖定粉絲追蹤數超過5000人、身材火辣的年輕女網紅或小模，接著花時間研究分析對方的交友狀況，再盜用她們朋友的暱稱、照片，假扮成「閨蜜」與她們聊天，藉口內衣穿搭、想隆乳等理由，索取私密照片或影片。

直到其中幾名受害者發現異狀，這才揭穿鄭男的惡行。檢方循線追查，並於3日前往鄭男家搜索，果然在查扣的手機中發現大量私密照片，初步估計受害女性超過10人。

鄭男到案後矢口否認犯行，但檢方訊後仍依妨害性隱私及不實性影像等罪，向法院聲押禁見獲准。此外，檢方也呼籲，若有其他女性懷疑自己也曾受害，可連繫台中地檢署進行調查。

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