新北單親爸獨自撫養自閉兒　兒手作卡片「爸爸我愛你」讓他淚崩

▲阿嘉在新豐小作所社工的協助下，手作一張父親節卡片，專程送到爸爸工作的修車場。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導



今年21歲的阿嘉（化名），因患有自閉症，在他國中時母親不幸往生，阿嘉的父親七年來一肩扛起照顧的重任，每天還要趕到修車廠上班，隨著年紀增長，體力漸漸無法負荷，心想如果倒下了，誰來照顧呢？在父親節這天，阿嘉在小作所社工的協助下，手作了一張卡片獻給父親：「爸爸我愛你！」，讓父親淚崩。

阿嘉在新北特教學校畢業前，他的父親很焦慮，因為以他的能力還無法進入庇護工場，但因自己工時長，無法一直待在家中陪伴他，所幸學校老師介紹他到新莊區新豐小作所接受服務，以訓練生活自理能力和未來謀生技能。

社工發現阿嘉的理解力雖然比較慢，但仍可聽懂大部分的指令，因此決定讓他嘗試代工作業，如日光燈開關組裝。一開始練習時，因為步驟繁雜，阿嘉一時無法完全熟記，以致進度落後，經教保老師一再指導，慢慢跟上其他同儕。

為幫助阿嘉能夠發揮所長，社工和教保老師多次討論，針對他的人格特質以及專長，提供適當的輔具與職務再設計，阿嘉慢慢可以自行完成多項代工產品，如浮游花筆、擴香瓶和薰香陶片等，也對自己更有成就感和自信心。

看到阿嘉的改變，他的父親十分欣慰，收到父親節卡片，更是無比的感動。阿嘉父親感謝小作所的幫助，讓他能夠在修車場安心工作，賺錢養家，大大減輕兼顧阿嘉的重擔。

新豐小作所主任詹炳松表示，短短一句「你辛苦了，謝謝你！」對於身心障礙照顧者來說，已經充滿鼓勵與力量，在漫長的照顧路上，家屬不僅要蠟燭兩頭燒，還要承受外界異樣的眼光，因此適時尋求專業的協助，能夠減輕沉重的壓力，同時也能讓照顧者擁有其他生活的選擇。

新北市社會局副局長許秀能表示，新豐小作所是市府委託伊甸基金會辦理，專門幫助年滿15歲至64歲領有身障證明的朋友，提供社會參與、文康休閒、生活自理及技能培訓等。目前全市含日照中心、小作所、社區家園等，共有58個社區式照顧據點，可以服務984位身障朋友，相對減輕984個家庭的照顧壓力。