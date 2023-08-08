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童軍大露營變大撤退！韓國辦「K-POP演唱會」留人　議員籲：找BTS

▲▼第25屆世界童軍大露營在南韓全羅北道伏安郡舉行，高溫濕熱導致蚊蟲孳生、環境髒亂。（圖／CFP）

▲第25屆世界童軍大露營在南韓全羅北道伏安郡舉行，卻傳出高溫濕熱導致蚊蟲孳生、環境髒亂。（圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

南韓童軍協會主辦「第25屆世界童軍大露營」，1日開幕至今卻接連發生童軍集體中暑、被蚊蟲叮咬送醫等問題，甚至傳出性騷爭議，已有多國代表團提早拔營。對此，主辦方預定在11日於首爾舉行閉營儀式和K-POP演唱會，甚至有議員指出，應邀請天團「防彈少年團（BTS）」合體出演，以挽回韓國國家聲譽。

為期11天、四年一度的世界童軍大會，今年在南韓新萬金營地登場，但活動期間遇上極端高溫，近千名孩童中暑、蚊蟲叮咬送醫，營地環境惡劣，遭外界酸整場露營活動猶如「魷魚遊戲」，包括英、美、新加坡等國日前已提前拔營，如今還因卡努颱風直撲，主辦單位正加緊進行防災準備。

▲受酷暑、颱風影響，南韓世界童軍大會提前結束。（圖／翻攝自Facebook／中華民國童軍）

▲受酷暑、颱風影響，南韓世界童軍大會提前結束。（圖／翻攝自Facebook／中華民國童軍）

綜合《韓聯社》等韓媒報導，世界童軍運動組織（WOSM）7日下午在官網聲明宣布，上午接獲南韓政府通知，由於卡努颱風預期帶來的影響，第25屆世界童軍大會參與人員將提早撤離全羅北道的新萬錦營地。政府正研議借用首爾市內大學宿舍、企業進修設施及各行政區體育館。

中華民國童軍總會指出，大會計劃在8月11日舉行世界大露營的閉幕式，並安排一場精彩的K-POP演唱會，為整個活動畫下完美的句點，參加人員的送機交通安排將於8月12日開始實施。

韓國國會議員成一鍾（Sung Il-jong）則指出，此次童軍大會因準備不足及管理不善，導致韓國名聲蒙塵，因此希望國防部採取必要措施，讓正在服兵役的「防彈少年團」成員能暫時離營，讓防彈少年團能合體並在童軍大露營的K-POP演唱會上表演，以挽回國家聲譽。對此，國防部僅回應「不予置評」。

▼有韓國議員提議，找防彈少年團演出以挽救國譽。（圖／CFP）

▲▼防彈少年團是KPOP藝人中，目前唯一參與過美國三大音樂頒獎典禮的藝人。（圖／CFP）

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