【廣編】千禧之愛健康基金會發起「健康鐵人5遠3」　籲民眾遠離代謝症候群

【廣編特輯】

圖、文／千禧之愛健康基金會提供

衛生福利部106～109年國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，台灣19歲以上代謝症候群盛行率為34.6%，且75歲以上長者盛行率達58.8% 。愈來愈多研究證實，代謝症候群有如萬病淵藪，不只三高，慢性病更會提高罹癌及失智症風險！為此，千禧之愛健康基金會邀集中央健康保險署、國民健康署一起宣導代謝症候群並發起「健康鐵人 5 遠 3」網路活動，並邀請到透明系女孩韓菲與星爸王中平共同擔任健康大使，力邀全民一起定期測量代謝症候群關鍵5指標，做個健康鐵人。

千禧之愛健康基金會8月9日至22日推出「健康鐵人5遠3」網路活動，民眾至https://89day.1000-love.org.tw/healthy80-90/參加活動，即可抽10元7-ELEVEN購物金及100～2000元禮券、統一陽光低糖高纖豆漿、濃韻日式綠茶及烏龍茶、千禧20週年與日本SOU‧SOU獨家聯名8090數字捲尺、證件帶及健保署登山杖等超過63,000份豐富贈品。

此外，統一集團各大通路也齊聚響應活動，自8月9日至8月13日止，全台7- ELEVEN、康是美、博客來、速邁樂加油站、家樂福、悠旅生活(星巴克)、聖娜、BEING sport、BEING fit、夢時代、統一時代百貨高雄店、統一時代百貨台北店、綺麗健康油、聖德科斯、21風味館、統一生機、黑貓宅急便、DUSKIN皆可領取SOU‧SOU聯名量尺與健康小卡。

喜愛SOU‧SOU的民眾，8月26日上午10～12時於全台7-ELEVEN千禧血壓站門市舉辦的量血壓及腰圍的活動，量完只要到ibon登錄數值，前三十名就可免費獲得千禧20週年與日本SOU‧SOU獨家聯名8090數字捲尺(可做吊飾)或證件帶，數量有限，送完為止！

