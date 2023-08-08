買冷氣加碼送萬元吸塵器　嘉市購物節登錄活動破億彩蛋

▲▼ 嘉義市購物節登錄金額破億，加碼送萬元吸塵器！ 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市購物節已連續辦理4年，今年活動開跑第五週累計發票登錄金額超過1億元，發票登錄數量超過14萬筆！期望能打破去年消費破6.3億的紀錄，持續帶動嘉義市消費熱潮，刺激買氣、振興經濟！

此次突破1億元發票的幸運兒是嘉義市市民郭小姐，郭小姐表示7月11日去逛家樂福北門店，買冷氣花了51,480元，沒想到登錄後剛好突破1億元，嘉義市政府特別贈送一臺價值萬元的戴森V8 Fluffy SV25無線吸塵器，讓她直呼太幸運！



目前購物節活動登錄發票筆數總計14萬6,792筆，民眾可以把握消費機會登錄發票，突破2億登錄金額的幸運兒，可再獲得價值超過1.5萬的伊萊克斯 Pure A9.2超美空氣清淨機，好康拿不完！除了登錄破億獎品好康外，嘉義市購物節週週抽出萬元現金，消費者只須憑112年7月1日起至112年10月10日間，營業稅設籍於嘉義市店家所開立的發票，加入嘉義市購物節LINE@好友（ID搜尋@wubuywubobi）登錄發票資訊，累積金額滿500元就可參加抽獎。

今年購物節除了週週抽萬元獎金以外，第13週會升級抽出家樂福家電大禮包價值超過15萬元以及IKEA轉角沙發床各一名，第14週抽出不動產公會贊助的十臺光陽電動機車，第15週也就是最後一週會抽出第一大獎百萬名車乙臺兩名跟特獎兩百萬元鑽石套鍊乙名！民眾若在嘉義市店家使用電子支付（LINE Pay、臺灣Pay或Carrefour Pay）還可以加碼抽iphone14等多項3C禮品，趕快來嘉消費，多項好禮帶回家！

另外， 嘉義市旅館業者更連續4年推出「住宿送嘉遊金600元」，民眾只要入住特約旅館專案房型，就能獲得600元嘉遊金，可現抵住宿費與在地特約店家消費，今年再加碼100元咖啡金，暑假玩嘉義市好康領不完！歡迎全臺民眾一同來嘉輕鬆購，暢遊嘉義「購」再來！

※嘉義市購物節詳細活動辦法請參考 : https://reurl.cc/b9WZQ6