陳志強酒駕繳6萬換免囚　見媒體攤手：你們特別關心我

▲藝人陳志強騎機車酒駕被判刑2月定讞，今（8日）到台北地檢署執行科獲准易科罰金6萬1000元。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人陳志強日前在臉書自曝騎機車酒駕被送辦的糗事，其實他所犯公共危險罪，當時已被台北地院判刑2月，陳志強與檢方都沒上訴而定讞。陳志強今（8日）依檢方通知，向台北地檢署執行科報到執行，獲准易科罰金6萬1000元，陳志強繳清後面對媒體採訪，雙手合十第一句話就是「不要酒駕！」被問到是否很多人關心他的酒駕事件，他攤手對媒體說「你們特別關心我」。

現年44歲的陳志強是模特兒出身，2018年轉型為鄉土劇演員，平時也會上通告節目。今年（2023年）7月中，陳志強在個人臉書自曝騎機車酒駕被抓的糗事，坦承「我是真的僥倖心態」，他的妻子曾智希也在他的PO文留言「沒有盡好做老婆的責任提醒他，也是我的不對」等語。

▲藝人陳志強騎機車酒駕被判刑2月定讞，今（8日）到台北地檢署執行科獲准易科罰金6萬1000元，繳清後受訪喊「不要酒駕！」（圖／記者黃哲民攝）

陳志強是在今年年5月19日深夜11點多，於台北市大安區敦化南路某居酒屋喝啤酒，隔天（20日）凌晨0點左右，從居酒屋騎機車回家，凌晨1點10分被警員攔停做酒測，呼氣酒精濃度達每公升0.45毫克，因此被依公共危險罪移送法辦，因陳志強本案沒肇事、案情單純且已認錯，檢方5天後起訴，聲請簡易判決處刑。

北院查明陳志強沒有前科紀錄，本案認罪且「態度尚屬非劣」，今年6月輕判他2月徒刑、得易科罰金，陳志強和檢方都沒上訴，就此定讞。檢方隨即通知陳志強今上午到北檢執行科報到，陳志強提前在9點出頭就抵達，檢方訊問後認為陳志強並無「難收矯正之效或難以維持法秩序」等情形，准他易科罰金6萬1000元。

陳志強繳清罰金後，遠遠看見媒體在門外等候採訪，他一路雙手合十，第一句話就是「不要酒駕！大家辛苦了！」被問到今天是否抽空前來，他笑稱「一定要今天來啊！不是我抽空，沒空也要來！」至於酒駕事件有無被關心，他朝媒體雙手一攤說「你們，你們特別關心我」，接著在助理陪同下搭車離開。