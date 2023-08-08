快訊／陳志強酒駕結局出爐！起步5秒就被抓　今繳6萬罰金換免囚

▲陳志強因酒駕超標遭判刑遭檢察官傳喚到案易科罰金。（圖／黃哲民攝，下同）

記者劉昌松、黃哲明／台北報導

藝人陳志強5月20日晚上回家前，在住處附近居酒屋吃了碗炒烏龍，順便接受老闆招待生啤酒，想說離家1分鐘車程無妨，沒想到餐後起步5秒就被警察攔檢查到酒駕，酒測值高達0.45mg/L，台北地院依公共危嫌罪，判陳志強徒刑2月，如易科罰金，代價是6萬元，檢察官8日上午傳喚他到案執行，繳交罰金換免囚。

根據判決書，陳志強是在2023年5月19日深夜11點左右，在台北市大安區敦化南路某居酒屋喝啤酒，隔天(20日)0點左右，從居酒屋騎普通重型機車上路，在1時10分時，警方是因為發現陳志強的安全帽沒扣好，所以將他攔下並實施酒測，測得吐氣酒精濃度達每公升0.45毫克，因此被依公共危險罪移送法辦。

▲陳志強酒駕被抓自認犯了做了最不好示範。（資料照／翻攝自陳志強臉書）

據了解，當時而陳志強自始至終十分配合檢警調查，坦承的確是剛喝了酒就騎車，經檢察官聲請簡易判決處刑，法官考量酒駕行為漠視公眾生命財產安全，誠屬不該，但陳志強犯後坦承犯行，態度尚屬非劣，且無前科，素行尚佳，並未因此肇事等情狀，判處徒刑2個月，且可以1天1千元代價易科罰金。

陳志強在接到判決後，7月6日在臉書上透露自己酒駕被逮，當天乾脆回家煮泡麵，結果突然發現原來住家附近有間「居酒屋」還營業著，當下決定進去吃一碗炒烏龍。進店內後，老闆熱情招待了生啤酒，他心想離家只有1分鐘的距離，走路都能到家，「喝點啤酒沒關係」。結果離開居酒屋後，熟練地坐上摩托車，結果才起步5秒，就遇到警察攔下臨檢移送。