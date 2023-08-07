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超衰！剛停好車腳一跨出就挨撞　駕駛慘被車門夾住險沒命

▲汐止區福安街7日凌晨發生一起3車追撞，車主無端遭卡住待援的離奇車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區福安街7日發生一起3車追撞事故，一名駕駛剛要下車結果遭撞被車門夾住。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

7日凌晨2時許，新北市汐止區福安街巷弄內發生一起車禍行車糾紛案件，警方獲報不敢大意出動15名快打部隊到場維安，結果發現原來是一起3車碰撞事故，其中最靠近路旁的轎車遭到兩車推撞，車門變形卡住，35歲駕駛高男當時剛好 停好車下車之際，結果遭到車門夾住，警方通報新北消防局出動破獲器材到場才把高男從車門間隙救出，經送醫後傷勢並無大礙。

▲汐止區福安街7日凌晨發生一起3車追撞，車主無端遭卡住待援的離奇車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方調查，原來該起行車糾紛是一起追撞車禍，肇因當時一輛小客車要右轉離開福安街59巷，但因巷弄太小駕駛速度過快，駕車衝撞路旁剛停好車的兩部自小客車，兩輛小客車遭推撞時，停車緊靠路旁的車主正準備下車，慘遭波及受傷，夾在門縫間隙動彈不得。

由於撞擊力道不小，導致3輛車外觀均變形，也無法發動行駛，在場警消人員只好請駕駛鬆開煞車，並將車輛排入空檔後以人力將事故車推開增加搶救作業時效。

▲汐止區福安街7日凌晨發生一起3車追撞，車主無端遭卡住待援的離奇車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

傷者高男經消防人員救出後順利送醫治療，由於這起追撞車禍發生在巷道出入口，警方先將事故車輛拖離現場排除，並請車主儘速聯絡拖吊業者前來將事故車輛拖離，至於詳細車禍發生原因及肇事責任，則有待警方後續調查釐清。

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