專挑汐止小黃破窗！缺錢買毒　慣竊2個月犯13案被收押　

▲汐止警方逮捕涉及多起敲車窗竊案的周嫌。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區近來出現一名專敲路旁計程車車窗竊取財物的慣竊！警方統計從今年6-7月間，多達10輛計程車的車窗被打破，竊賊藉此搜刮放在車內的硬幣零錢或有價物品，總計造成民眾財損金額約4萬5千餘元。警方擴大調閱監視器後，7月26日在新店區拘捕周姓慣竊到案。

汐止警方表示，慣竊周嫌（42歲）居無定所，因缺錢買毒，多利用深夜敲破路邊計程車車窗竊取財物，光是在汐止轄區就犯下10起計程車竊盜案件，另外還涉及1起重機車竊盜、1起機車車牌竊盜及1起娃娃機零錢箱竊案，其中娃娃機店零錢箱被破壞被偷走7萬多元現金，周嫌總計在汐止轄區犯下13起竊盜案件。

案發後，汐止警分局社后所成立專案小組，警員過濾案發地點周遭上百支監視器畫面比對追查，鎖定周嫌涉案，分析他經常在新店一帶出沒，7月26日派員到新店區寶元路一帶埋伏，研判周嫌騎乘機車後可能在附近出沒，警員在場守株待兔，順利將周嫌逮捕到案。

警方當場查扣包含起釘器、美工刀、扳手、鑷子及螺絲起子等犯案工具，周嫌落網後坦承因缺錢買毒才會持續犯案，警方偵訊後依竊盜、毀損等罪嫌將他移送士林地檢署並建請羈押。周嫌因連續犯下13起竊案，惡性重大，遭檢察官聲押獲准。

汐止警方表示，將全力追查不法犯罪行為，呼籲宵小切勿心存僥倖，警方勢將不法分子繩之以法，以維護民眾財產安全。

【其他新聞】

►耀樂告炎亞綸性侵 警揭影片角度將成定罪關鍵

►捍衛任務真實版！愛犬被咬死 汐止飼主發狂「開車撞檳榔攤」報仇

►獨／股長遭控佔公務車位近2年 基層蒐證檢舉批吃案！北捷回應了

