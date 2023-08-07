陸公布「28條便民辦稅舉措」　聚焦民營中小微企業

▲大陸稅務總局公布新措施。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸稅務總局6日公布「28條便民辦稅舉措」，將重點聚焦在民營企業為主體的中、小、微企業以及個體工商戶，盼能促進民營經濟發展，拉動整體經濟情況好轉。

「28條便民辦稅舉措」共分為5個方向，分別為「進一步強化政策落實」「進一步便利稅費辦理」「進一步改進訴求響應」「進一步深化跨境服務」以及「進一步優化執法方式」。

其中，在「進一步便利稅費辦理」，以及「改進訴求響應」方面，分別推出和優化6條和4條具體舉措，最大限度為納稅人繳費人「減環節、減資料、減時間、減成本」，更好維護各類經營主體合法權益。

在進一步便利稅費辦理方面，《通知》提出，對「企業財務會計制度」等11項證明材料採用調閱復用措施，減少資料重複報送，深化落實「個體工商戶經營者身份證明」等12項稅務證明事項告知承諾制，持續優化增值稅、企業所得稅、個人所得稅等稅種申報預填服務，在具備數據條件地區創新環境保護稅納稅申報方式，探索智能預填，縮短填報時間。

在進一步改進訴求響應方面，稅務總局、各省稅務局將同步建立民營企業直聯點，常態化開展民營企業走訪座談，系統梳理中小企業反映強烈的問題，研究務實管用的解決措施，及時響應納稅人繳費人合理訴求。

優化執法方式則強調，要確保稅費優惠政策落實到位，推動經營主體的資金「活起來」 、發展信心持續「強起來」，讓執法行為做到剛柔相濟、法理相融，切實維護納稅人繳費人的合法權益。