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夏男喊「當天沒想結婚」！卻隨身帶證書　冷回法官：那只是一張紙

▲▼ 夏男跟賴男。（圖／台中地檢署提供）

▲夏男跟賴男(後座)，登記結婚後騎車回夏男住處的照片。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台中五億高中生墜樓身亡，引發全台關注！台中地檢署6月偵結，認定賴姓高中生配偶夏姓男子殺人罪嫌不起訴，台中高分檢日前認為全案仍有疑點，發回原署續行偵查。夏男今在法庭上表示，賴生遭到家庭迫害、壓力大，自己是想幫助他，雙方才會結婚，否認假結婚。

回顧整起事件，剛滿18歲賴姓高中生，生前獲得長輩贈與市值約5億元房產，在5月4日和協助處理相關過戶事宜的夏姓地政士之子辦理婚姻登記，2小時後就被發現從夏子住處墜樓身亡，賴姓高中生的母親質疑愛子遭謀財害命，控告夏姓父子涉嫌殺人以及假結婚偽造文書等罪。

五億高中生命案7日開庭，夏男不認偽造文書罪，辯稱他與賴姓高中生是基於共同經營生活為目的合意結婚，不是假結婚，強調雙方的婚姻是合法的，是因為賴生死亡才會受到關注，表示自己不知道、也沒想過賴生為何會這樣。

▲5億高中生墜亡，夏姓配偶出庭。（圖／記者白珈陽攝）

▲5億高中生墜亡，夏姓配偶(藍衣)出庭。（圖／記者白珈陽攝）

夏男稱，事發當天其實沒有想要結婚，是賴生向他說了一句「希望有可靠的男性在他身邊」，他才決定要跟賴生結婚。面對法官詢問，為何會將結婚證書隨身攜帶，夏男則冷回「那只是一張紙而已」。

另外，由於夏男與賴母雙方證詞有出入，檢方申請傳喚賴母及3名替夏賴證婚的路人。賴母方面表示，5月4日當天發現孩子帶了身分證要出門，但夏男卻稱，當天賴生與賴母並沒有見面。

證人方面，檢方偵訊時，證人供稱，一開始並不知道夏男、賴生要結婚，到了戶政事務所櫃台，看見夏男拿出結婚證書後才知道，而夏男則說，3名證人一開始就知道他們要結婚。對此，夏男律師申請勘驗戶政事務所的現場監視器畫面光碟。

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