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獨／搶修中橫便道坍塌　破碎機打千噸巨石畫面曝

記者哈勇嘎奧／台中報導

卡努颱風遠離但卻帶來中部山區許多災情，南投仁愛鄉多處部落橋樑及道路中斷，許多居民受困其中。台中和平區雖然災情較輕，但中橫便道也因豪雨千噸巨石崩落，致使大梨山地區聯外道路中斷，民生物資及產季水果都要繞從宜蘭往北部方向運送出去，讓梨山居民及果農傷透腦筋，期盼中橫便道能及早修復通車。工程人員冒著落石危險搶修破石的畫面今曝出，艱困的搶修情況讓居民肯定。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲卡努颱風帶來豪大雨，造成中橫便道3.9公里巨石崩塌。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲數千噸的巨石崩落在道路上。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

豪雨不斷在4日台8臨37線中橫便道3.9k巨石坍方阻斷，往返梨山的聯外道路完全中斷，昨（5）日公路總局採破碎機打除巨石，不過巨石堅硬打除困難，今（6）日再召集專業裂解廠商分頭進行打除工作，由於現場上邊坡常有零星落石，施工人員聽到警示哨音就必須放下工作躲避落石，施工極為困難，工務段與廠商將協力在安全狀況下盡速排除巨石，期能儘速搶通。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲谷關端崩落的巨石達1000公噸，公路局派出破碎機來裂石。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

谷關工務段段長張裕閔說，今日在增加專業破時人員及破碎機，分別從兩側同時進行，德碁側以人力鑽孔後來破石，這顆裂解的大概15立方公尺，約35公噸，而谷關端則使用大型破碎機來進行裂解，而這塊巨石大概500立方公尺，重量超過1000公噸，工務段預計在10日前完成並希望能在最短的時間能夠搶修通車。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲德基段的巨石約有35公噸，利用人工鑽孔後鐵鎚劈石。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

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