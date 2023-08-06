雞蛋產量不足「恐再掀蛋荒」　農業部澄清：生產穩定、庫存充裕

▲天熱影響產蛋率，蛋價恐再上漲，農業部澄清：生產穩定，庫存充裕。（圖／記者謝盛帆攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋荒才剛回穩，今年6月接連兩波降價，共降價5元，但因天熱影響產蛋率，國產新鮮雞蛋又傳出缺蛋、蛋商頻繁調蛋情形，產業界醞釀調漲。農業部今（6日）發布新聞稿澄清，雞蛋日產量超過2260萬顆，夏季整體消費狀況穩定，另有滾動倉儲6千萬顆，可充分供應民生需求。

農業部表示，為恢復受極端氣候與疫病影響的蛋雞產業，自國外進口蛋種雞，目前每周可供應蛋雛雞已逾50萬隻，截至7月底止，雛雞供應量計1380萬隻。蛋雞場自6月起已陸續淘汰寡產逾齡老母雞以更新產蛋雞群，因此近2個月以來產蛋雞的數量都維持在3200萬隻上下，藉由調整更新產蛋雞群，以提升後續雞蛋產能因應未來的旺季需求。

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農業部強調，除了強化國內蛋雞產業，也有國外進口的補充，目前進口雞蛋庫存量有6000萬顆，隨時可提供產業加工需求調度。

根據農業部公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每天約有3188萬隻蛋雞投入生產，雞蛋日生產量11萬3500箱（每箱約2百顆）。但根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會統計，國內每日產量約只有10萬餘箱左右，產蛋率約六成七，每天供應缺口至少1萬箱，甚至最大產地彰化地區因產量不足，導致部分蛋商調蛋頻繁。