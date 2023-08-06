最新道路災情彙報！高雄1路段預警性封閉、南投「路基流失」災阻

▲南投仁愛鄉南豐村災情嚴重，圖為該村遭土石流掩埋空拍畫面。（圖／記者爆料網）

記者李宜秦／台北報導

卡努颱風帶來強勁西南風，導致中南部連日出現劇烈降雨，交通部公路總局公布，截至今日中午十二點道路預警封閉共一處、道路災阻共五處。南投部分路段因路基流失，搶通時間評估中。

公總指出，預警性封閉路段共一處，高雄市桃源區台20臨105線0K至37K(梅山口至埡口)，於4日07時實施預警性封閉。

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道路災阻共五處，臺中市和平區台8線臨37便道3K+900(上谷關路段)，邊坡落石坍方，預計10日16時開放通行。南投縣仁愛鄉台14線84K+300(春陽路段)，路基缺口，預計6日17時開放通行。

南投縣仁愛鄉台14線95K+100(屯原路段)，路基流失，搶通時間評估中。南投縣仁愛鄉台14線96K+200(屯原路段)，路基流失，搶通時間評估中。高雄市桃源區台20線93K至98K+700(勤和至復興)，因94K+500(明霸克露橋)鋼便橋傾斜，實施道路封閉，預計12日17時以搶通溪底便道開放通行。

公路總局將持續監控雨情動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。

公路總局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。