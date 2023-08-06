超商「美式、拿鐵買6送6」今天限時搶！　還能寄杯、互換冷熱

▲超商每月限時1天好咖日登場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控手刀預備！全家每月限時1天「好咖日」來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵（中／大杯）買6送6」，加碼還有極鬆餅買6送3、罐裝咖啡買6送6等共3大好康，今（6）日上午10時起於APP隨買跨店取準時開賣，咖啡部分還開放寄杯、冷熱互換。

▲極鬆餅、罐裝咖啡也有優惠。

全家8月好咖日祭出3大限定優惠，首推「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6」，且開放寄杯、冷熱互換，可兌期限至2024年2月29日，加碼還有極鬆餅買6送3（限量3000組）」、「Let’s Café罐裝咖啡買6送6」等2大好康，罐裝咖啡及鬆餅則可兌換到2023年10月31日前，今（6）日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」開搶。

▲星巴克限時抽買1送1券。

另，星巴克至8月9日前也祭出「My Summer Collection收藏夏天」數位體驗活動，只要登入特定網址參加小遊戲，就有機會抽中「買1送1」、「第2杯半價」、「2杯6折」等優惠券，每帳號天天都可抽一次，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換日則是8月11日，提醒注意部分門市不提供此優惠。