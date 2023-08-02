「常溫超導體」問世生活有什麼改變？　內行人解答2大應用領域

▲超導體LK-99在室溫下展現抗磁性。圖翻攝於論文協作者發布在ScienceCast上的影片。（圖取自ScienceCast網頁sciencecast.org）



記者林彥臣／綜合報導

南韓研究團隊最近發表「常溫超導體」LK-99的研究成果，讓相關話題在網友之間引發熱議。就有網友在PTT八卦板發問表示，「常溫超導體」問世，對生活會有什麼改變。內行鄉民對此解答，相關應用不僅可以提升能量傳輸的效率，還可以利用抗磁性的特點，讓懸浮科技的普及。

有網友發問表示，「小妹文組啦，對常溫超導體一知半解，有小學生級的解說嗎？具體來說對人類科技發展有什麼改變？」

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鄉民在推文中回應表示，「懸浮滑板啊！」、「反磁性這點，之後就有機會做出很多不耗能的懸浮物」、「蓋磁浮列車就會容易些」、「反磁性這點可以有很多發揮空間，磁浮列車」、「電動車的馬達效率會高很多，重點是磁力相關應用，不是電力」。

還有鄉民回答，在能量傳輸方面的應用，「能量傳輸不損耗，充電速度翻倍，使用時間翻倍，電動車搞不好充滿電只需5分鐘，然後可以環島，電子設備冷卻系統縮小1倍。」

南韓研究團隊發布的論文也宣稱，這次開發出的新物質LK-99臨界溫度達攝氏127度，也就是在攝氏127度以下環境就能產生超導現象。若論文內容為真，代表這項超導體可在常溫常壓下使用，可大大降低能源損耗，用於各項發電設施，抗磁性特性也可用於磁浮列車上。