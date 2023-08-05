河南水災重建款爆弊案！數百億資金出問題

▲河南兩年前發生洪災，導致重大傷亡。（圖／CFP）



駇／中央社台北5日電

中國京津冀地區大水為患之際，河南省審計單位近日公布，兩年前當地因驟降暴雨致災的重建款，居然近百億人民幣（約莫新台幣數百億）的資金出問題，官媒痛批，這些錢根本沒用在百姓身上。

綜合光明網等中國媒體報導，近日河南省審計廳發布引人矚目審計報告，披露2021年7月當地遭遇歷來罕見特大暴雨導致洪澇，如今兩年過去，近百億災後重建款運用卻大有文章。

其中73個縣共計242個的工程品質堪憂，估計斥資人民幣（下同）33億4600萬元（約新台幣147億元）；24個項目未經檢驗即交付使用，已斥資5億6300萬元；22個項目謊稱開工和完工，虛報12億8300萬元。

另有24個項目進度延宕，但已撥款31億2700萬元；若干縣市未受災項目也來申請重建款計3億7500萬元；4個縣市多報15個項目計4億3200萬元；9個縣市和1個省屬企業運用4億500萬重建款的方式不合規定。

甚至衛輝市等2個縣融資平台，扣住災後重建資金達3091萬元等。

報導說，災後重建資金出現問題甚至扣住不發，這可是國家和政府劃撥的專項資金，「為什麼沒有用到老百姓身上？又是誰如此膽大妄為？監管核查又在哪裡？」

由於京津冀正遭逢大水肆虐，以致中國網友對此格外有感，抨擊河南當局：「這是在幹嘛？為什麼連這種錢都要…真的是讓我對那些豆腐渣工程開了眼界」、「可不是嗎，老百姓處於水深火熱之中互相取暖，操控者自我感動護好自己的烏紗帽」。

據網易報導，2021年7月17日至23日，河南因罕見豪大雨而災情慘重，估計全省150個縣市共1478萬6000人受災，死亡失蹤398人，造成經濟損失達1200億6000萬元。