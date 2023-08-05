　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

河南水災重建款爆弊案！數百億資金出問題

▲▼中國河南省鄭州市洪水肆虐。（圖／CFP）

▲河南兩年前發生洪災，導致重大傷亡。（圖／CFP）

駇／中央社台北5日電

中國京津冀地區大水為患之際，河南省審計單位近日公布，兩年前當地因驟降暴雨致災的重建款，居然近百億人民幣（約莫新台幣數百億）的資金出問題，官媒痛批，這些錢根本沒用在百姓身上。

綜合光明網等中國媒體報導，近日河南省審計廳發布引人矚目審計報告，披露2021年7月當地遭遇歷來罕見特大暴雨導致洪澇，如今兩年過去，近百億災後重建款運用卻大有文章。

其中73個縣共計242個的工程品質堪憂，估計斥資人民幣（下同）33億4600萬元（約新台幣147億元）；24個項目未經檢驗即交付使用，已斥資5億6300萬元；22個項目謊稱開工和完工，虛報12億8300萬元。

▲▼大陸河南暴雨成災。（圖／CFP）

另有24個項目進度延宕，但已撥款31億2700萬元；若干縣市未受災項目也來申請重建款計3億7500萬元；4個縣市多報15個項目計4億3200萬元；9個縣市和1個省屬企業運用4億500萬重建款的方式不合規定。

甚至衛輝市等2個縣融資平台，扣住災後重建資金達3091萬元等。

報導說，災後重建資金出現問題甚至扣住不發，這可是國家和政府劃撥的專項資金，「為什麼沒有用到老百姓身上？又是誰如此膽大妄為？監管核查又在哪裡？」

▲▼河南省鄭州市遭逢史上最大暴雨，官方統計目前已12人死亡。（圖／CFP）

由於京津冀正遭逢大水肆虐，以致中國網友對此格外有感，抨擊河南當局：「這是在幹嘛？為什麼連這種錢都要…真的是讓我對那些豆腐渣工程開了眼界」、「可不是嗎，老百姓處於水深火熱之中互相取暖，操控者自我感動護好自己的烏紗帽」。

據網易報導，2021年7月17日至23日，河南因罕見豪大雨而災情慘重，估計全省150個縣市共1478萬6000人受災，死亡失蹤398人，造成經濟損失達1200億6000萬元。

河南鄭州暴雨，京廣路隧道5分鐘淹平。（圖／CFP）

ET快訊
快訊／世大運網球男雙奪金牌！　這一金等了10年
獨／仁愛鄉土石流恐怖視角曝！馬路成蜿蜒泥河
巨大緬甸蟒出沒！　被捕受驚「吐出一隻雞」
2024前哨站！北斗第一家族翻車　顏宏麟當選鎮長
離職才敢說！前員工曝「星巴克隱藏優惠」　一票人驚：現在才知道
越南法國麵包爆食物中毒　增至340人！
快訊／南投仁愛鄉「明天停班停課」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

69歲老婦又來「月經」不敢說！　就醫驚見「腫瘤佔滿子宮」

陽光男客突發狂屠殺！櫃檯小姐「被砍50多刀」死　淒厲喊救命倒地

吉林舒蘭市「全城泡水裡」1人遇難　副市長「被洪水沖走」失聯

河南水災重建款爆弊案！數百億資金出問題

洪水退去「滿地動物屍體」　河北涿州居民憂引發傳染病

郝劭文、李立群捐款百萬！助北京、河北洪災救援及重建

大陸7月因災「死亡失蹤147人」　災情波及1601萬人

夾帶「14條活蛇」闖關！超多包鼓鼓絲襪露餡　海關攔下看傻

單親媽愛漂亮「賣2房砸3000萬」做美容　結果臉變形了

香港運輸局長：將安排更多大灣區青年到香港機場實習

熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上

小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

狗「萌臉變猙獰」開關　搓搓臉頰→齜牙做鬼臉

南韓隨機砍人至少14傷 男開車衝撞、殺進百貨狂砍

高宇蓁穩交5年男友「哪天想到就結婚」　終止炎亞綸代言沒求償：別落井下石

NONO遭罵人渣 小紅老師:講出不敢講的｜20230804 ET午間新聞

夏克立遭黃嘉千友爆「根本超有錢」！　反控對方撒謊：有權力的人還欺負我

野生小海豹愛爬衝浪板　「牠很健康只是比較怪」

69歲老婦又來「月經」不敢說！　就醫驚見「腫瘤佔滿子宮」

陽光男客突發狂屠殺！櫃檯小姐「被砍50多刀」死　淒厲喊救命倒地

吉林舒蘭市「全城泡水裡」1人遇難　副市長「被洪水沖走」失聯

河南水災重建款爆弊案！數百億資金出問題

洪水退去「滿地動物屍體」　河北涿州居民憂引發傳染病

郝劭文、李立群捐款百萬！助北京、河北洪災救援及重建

大陸7月因災「死亡失蹤147人」　災情波及1601萬人

夾帶「14條活蛇」闖關！超多包鼓鼓絲襪露餡　海關攔下看傻

單親媽愛漂亮「賣2房砸3000萬」做美容　結果臉變形了

香港運輸局長：將安排更多大灣區青年到香港機場實習

有蜂蜜檸檬泡芙、百香鳳梨千層！　超商「8款水果烘焙甜點」一次吃

父親節逢立秋！命理師示警「絕日禁行房」：做1次恐折壽3年

快訊／許育修、黃琮豪奪網球男雙金牌！　這一金等了10年

越南男子逛夜市險成「失聯移工」　麵店闆娘助警翻譯立大功

南投風災受困洗腎患者　蔡英文：9位都已經聯絡上

明霸克露便橋又被沖毀　議員盼重建時「考量豪大雨因素」

「法鬥坐嬰兒車」遭扔機場　警一查發現離譜真相：主人自己去玩了

台南勞工局通譯教育訓練　提升移工服務品質

「壓塑膠垃圾」下半身捲進破碎機！　日33歲回收廠工人慘死

紅毛猩猩見孕婦貼玻璃「想聽胎兒心跳」　和藹表情好動人

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

大陸熱門新聞

女客坐按摩椅頭髮被絞死！崩潰：救我

39歲大叔扮女裝賣淫假髮配白裙　竟成功接客3次

徒手壓壯漢！「閃電五連鞭」終於贏了

單親媽愛漂亮「賣2房砸3000萬」做美容　結果臉變形了

駕校教練「伸鹹豬手」達9分鐘　少女被摸不敢反抗

白衣賣淫女被捕　竟是「39歲大叔」

女歌手唱到一半突被觀眾拖下台重摔：不要賠償，只要一句道歉

滬台學生攝影交流活動圓滿落幕

家裡抓到迷你尖叫獸！　專家揭真身：長大很可怕

2男地鐵爭吵　他「教科書式勸架」

洪水退去滿地動物屍體　涿州居民憂傳染病

夾帶「14條活蛇」闖關！超多包鼓鼓絲襪露餡

郝劭文、李立群捐款百萬！助陸洪災重建

整隻老鼠趴在麵上！　店家喊冤：是老鼠自己掉進碗裡的

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

合意性交？網紅千字文爆黃先生

罕見吉日！今天觀世音菩薩得道日　5生肖超衰快拜

中南部山區防大豪雨　全台9區停班課

黃子佼、NONO都交保！她揭「這1人恐全身而退」

她聞到發炎的味道　老闆火速住院

廬山後山驚傳多人受困！急需救援

色人妻洗完澡傳裸照！綠帽夫崩潰

他大便次數突變怪！醫一照見「整片散開」：半年後過世了

具俊曄放閃大S　「20年後重逢」催淚瞬間曝⋯他哭出來

苗栗苑裡成「水城」！　1植物人一度受困家中

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

快訊／「紫爆大雷雨」轟炸中！　桃竹等5縣市注意

老高二度上火線發聲！

八三夭「揪采子當嘉賓」粉氣炸！　婁峻碩罕見撂重話6字噹她

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

更多

最夯影音

更多
熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上

熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上
小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

狗「萌臉變猙獰」開關　搓搓臉頰→齜牙做鬼臉

狗「萌臉變猙獰」開關　搓搓臉頰→齜牙做鬼臉

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面