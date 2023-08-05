紅牌重機闖國1「載妹子騎40km」嘉義到雲林才被攔下　最高可罰6千

▲紅牌重機因導航帶錯誤上國1，騎了40公里才被攔停。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、蔡怡萍／嘉義報導

國道1號北上嘉義路段，今（5）日中午出現一部紅牌大型重機沿路疾駛，且後座還載著1名女乘客，公路警察獲報後立即前往協助，在北向232公里攔停該部重機，騎士表示是想從台61線前往台中，不料卻因導航出錯，因而誤上國道，但騎士一路從嘉義水上騎到了雲林，騎了40公里，警方將依道交條例開罰3000元至6000元罰鍰。

公路警察指出，5日中午12時27分許大隊勤指中心接獲嘉義縣110通報，表示有機車誤入國道，旋即派遣斗南分隊線上巡邏車前往查處，並通知交控中心協助監看國道監視影像、利用電子看板提醒用路人注意，並於12時43分於國道1號北向232公里處，攔獲該部紅牌大型重型機車。

機車騎士說自己是想由台61線出發前往台中，卻因導航錯誤不小心騎上國道，並不是要硬上國道爭取路權，隨後配合拖吊車將重機載離，狀況於13時01分排除。

警方指出，此案依法可對騎士依道路交通管理處罰條例規定開罰，處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰；藉此呼籲倘機車騎士誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。