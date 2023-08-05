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婦罹帕金森症合併水腦症只能「倒退嚕」　中西醫合療重新向前走

▲▼蔡女士，週週往返雲林、花蓮兩地由中醫部何宗融副院長為她做針藥合一治療。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼蔡女士（右三）週週往返雲林、花蓮兩地由中醫部何宗融副院長為她做針藥合一治療。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「心中想著要往前走，但卻無法控制的往右後方倒退走」，患有帕金森氏症多年的蔡女士，突然在今年初無法往前走路，嚴重時甚至無法站立及行走，2月時，遠從雲林來到花蓮慈濟醫院求醫，經神經外科部林欣榮院長及中醫部何宗融副院長的中西醫合療，蔡女士從生活需要人協助到如今已可以正常向前走，開心的直說，在花蓮慈院遇到她生命中的貴人，讓她重回正常生活的平安與幸福。

蔡女士的女兒說，母親病重時，只要她一站起來走路，身邊的人就會很緊張，趕緊上前攙扶，深怕一不注意，她會因為倒退走路而跌倒、受傷；罹患帕金森氏症的母親除了右手抖動嚴重外，近年還有胸悶、全身發麻到困難呼吸等症狀，多次進出醫院查不出原因。

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▲▼蔡女士，週週往返雲林、花蓮兩地由中醫部何宗融副院長為她做針藥合一治療。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

其實10年前，蔡女士在親友介紹下，曾給林欣榮院長及何宗融副院長醫治過帕金森氏症，症狀改善很多；今年初她突然出現「倒退走」及休克等症狀，讓家人非常擔憂，卻發現當初醫治她的兩位醫師都在花蓮慈院，於是決定從雲林到花蓮，找這兩位醫師幫忙，儘管距離遙遠，仍沒有讓她卻步。

經過詳細檢查，發現蔡女士除了帕金森氏症還合併水腦症，在林欣榮院長以藥物治療下得到控制。但3月回診，蔡女士卻因右腳無力且無法站立只能坐在輪椅上，且在診間，她全身發麻、幾乎無法呼吸的症狀又突然發作，何宗融副院長見狀隨即為她針灸並教導她調整呼吸。

何宗融副院長表示，在中醫辯證論治下，蔡女士是因經脈逆行，導致她手腳易冰冷，透過奇經八脈、三針療法，將她的經脈運行導正並使氣脈順行正轉。

▲▼蔡女士，週週往返雲林、花蓮兩地由中醫部何宗融副院長為她做針藥合一治療。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

蔡女士從生活需要人協助到如今已可以正常向前走。開心的直說遇到生命中的貴人。

蔡女士的女兒還記得當時母親已經臉色蒼白，經過何副院長的針灸後，臉色立即恢復正常，還可以站起來不依靠枴杖走路之外，最重要的是困擾母親已久的手腳冰冷，也改善了很多，很感恩何副院長的聖手。

在西醫的藥物控制、中醫的針藥合一的調理下，症狀改善許多的蔡女士，週週往返雲林、花蓮兩地，來花蓮慈院治療，如今她不僅沒有再暈倒過，能穩定的向前走路，行動自如的她還能爬山、到市場買菜、煮飯等。蔡女士笑說：「之前何副院長看到我，都叫我『倒退嚕（台語）』，我現在已經好了，不能再叫我『倒退嚕』。」

年近八旬的蔡女士也分享，病重時真的生不如死，曾想過放棄，還好遇到了她生命中的貴人林欣榮院長與何宗融副院長，在中西醫合療的幫助下，她恢復以往的正常生活，真的非常感謝。

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