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新北惡師毒打7歲女童全身傷！只因「背不出九九乘法表」　家長提告

▲▼ 淡水女童遭到安親班老師毒打 。（圖／翻攝自臉書細說淡水）

▲▼ 淡水女童遭到安親班老師毒打 。（圖／翻攝自臉書細說淡水）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水一名7歲女童昨4日遭安親班教師爆打，全身多處瘀青，家長相當心疼，4日晚間在臉書「細說淡水」貼出女童傷勢，畫面中女童手腳大面積瘀傷，大批網友直批很離譜，並起底該安親班，5日女童家長赴警局報案，對教師提告傷害罪。對此，新北市教育局表示，已前往稽查，後續將依法處理。

該女童家長，昨在臉書「細說淡水」貼文表示，2023.08.04淡水區小1升小2因為99乘法表沒背好，被安親班老師打成這樣大家怎麼看？（第二次被打了，第一次沒驗傷）並附上女童傷勢照片，引起網友們關注，並起底這間安親班過去常有打小孩紀錄。

▲▼ 家長心碎貼文，指出女童並非第一次被打 。（圖／翻攝自臉書細說淡水）

網友紛紛留言表示，「在竟然還有在打小孩的安親班！！！！！太誇張了！！！很心疼」、「看這傷勢已經是全身被毆打，現在的老師敢這樣⋯應該是不要命了，建議看監視器還原現況，若是老師毆打的，這種真的不能放過⋯」、「先帶去驗傷，花錢讓小朋友去學習，不是去學習被打」等等留言。

該家長5日上午原先一直等安親班教師回復，無奈安親班疑似神隱，家長因而赴警局提告傷害罪，淡水警方也證實5日依法接受民眾報案，並通報教育局、社會局及本局婦幼隊後續處理。此外，新北教育局5日早上也接獲通報，並前往稽查，然而安親班未營業。

教育局表示，經聯繫負責人表示，8月4日請該生背乘法表，因該生不配合及不專注，該師及負責人有以責打進行管教，當日已和家長聯繫道歉，將持續與家長溝通。教育局將於補習班營業時間儘速再次稽查，並已強烈要求該班教職員工務必落實正向管教，以保障學生權益。

後續將相關資料移由社會局依兒少法查處，倘經查證不當對待，將依兒童及少年福利與權益保障法裁處6萬元以上60萬元以下罰鍰，本局並依補習及進修教育法進行不適任認定，倘經認定，最重得處以永久不得擔任補習班教職員工，同時通報至全國不適任系統。

教育局重申，維護學童身心發展為教育單位及人員第一要務，相關不當管教事件影響學童身心，本局必依相關法規嚴懲不貸，以維護學生權益！

▲▼ 淡水女童遭到安親班老師毒打 。（圖／翻攝自臉書細說淡水）

▲▼ 淡水女童遭到安親班老師毒打 。（圖／翻攝自臉書細說淡水）

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