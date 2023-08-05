西南氣流「大水管」猛灌！專家曝1原因降雨更可怕　下周二雨區擴大

▲旺盛西南風影響，各地有不同劇烈天氣型態。（圖／天氣即時預報）

記者李姿慧／台北報導

豪雨下不停，南投仁愛鄉昨(4日)至今累積雨量達771毫米，災情頻傳。氣象粉專指出，卡努颱風尾威力不容忽視，西南風強度甚至達「西南氣流」等級，如一條大水管輸送水氣，被中央山脈「攔截」，出現可怕降雨。氣象局表示，未來一周仍受西南風影響，明起水氣緩，中南部仍有雨，下周二起降雨範圍擴展到北部。

氣象粉專「天氣即時預報」表示，東焚風、南驟雨、西北閃電連擊！卡努颱風雖逐漸遠颺，但它的「颱風尾」的威力，著實不容忽視。暖濕的西南風，其風速強度甚至已達到「西南氣流」等級，這就像一條大水管，將來自「南海、印度洋」的豐沛水氣送往颱風。其中，因中央山脈將水氣「攔截」，導致迎風面雨勢不停。氣流的過山、繞山，造就了迥然不同的天氣。

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「天氣即時預報」指出，受西南氣流影響，昨日(4日)「南投仁愛鄉」累積雨量為749mm，是極可怕的劇烈降雨，幸好目前已緩和。西南氣流預估周日(6日)才逐漸減弱，今天(5日)換成大量的閃電進逼西北部，南部平地也出現驟雨，提醒上述地區留意劇烈天氣。

▲台灣環境風場變化趨勢。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員官欣平表示，卡努颱風遠離，不過這段期間中南部有顯著降雨，卡努結構仍完整，主體雲系已慢慢離開台灣，後續台灣上空很多雲系生成，特別是中部和南部，西南風風場表現明顯，卡努風場位更東北方海域，強勁風勢在巴士海峽和琉球海域，帶動明顯西南氣流上來，但台灣最主要受強勁西南風影響，西南風強風軸明天慢慢離開，隨時間推移，強西南風會慢慢緩和，但台灣大環境仍會吹西南風持續一周，中南部未來一周都是屬於容易下雨天氣。

官欣平表示，今天白天降雨受地形影響，南台灣出現降雨外，今天清晨海峽北部有顯著對流移到中部以北地區，特別是苗栗，另南投持續性降雨累積驚人，對流移入累積降雨偏北台灣和苗栗以北，持續降雨不斷，雨勢將在今天有所趨緩，但累積降雨值可觀，要嚴防坍方等，災情可能持續出現。

▲累積降雨統計。（圖／氣象局）

根據氣象局統計，昨天(4日)凌晨0時到今天(5日)上午10點，最大降雨值以南投仁愛鄉最多，累積雨量達802.5毫米，南投其他地方也有500到700毫米，且持續上升；嘉義阿里山也有超過549毫米，高雄桃源區累積雨量538毫米，都是西南風影響最顯著範圍。

官欣平指出，昨天和今天短延時強降雨最顯著地區在南投仁愛鄉，短延時強降雨下了141.5毫米，高雄市桃源區有83毫米，今天降雨區偏移，台中1小時有76.5毫米，苗栗今上午顯著降雨，苑裡鎮有76毫米，因對流消消長長變化快速，今天仍不排除有80到100毫米短延時強降雨。

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象局）

至於未來一周降雨趨勢，官欣平表示，今天上午8點，降雨偏高地區集中在中台灣和南台灣山區；今下午2點到晚上8點，中台灣降雨值將下降，南台灣仍集中山區，累積量值仍居高不下；今晚到明天中部仍有降雨，南投降雨似乎有緩和，但今天深夜到明天上午8點，將換南台灣沿海地區下雨，降雨熱區持續鎖定南台灣甚至中台灣。

官欣平說明，今天降雨以中南部最多，周日、下周一(6日~7日)水氣下降且緩和，但中南部仍有持續降雨，下周二到下周五(8日~11日)降雨範圍有擴展，北台灣也有降雨，東部則嚴防焚風機率和高溫。